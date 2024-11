UN EURO OGGI, UNO DOMANI - A PARMA, LA CASSIERA DI UN SUPERMERCATO RUBAVA REGOLARMENTE DALLA CASSA, RIUSCENDO AD ACCUMULARE UN "TESORETTO" DA 11MILA EURO - LA DONNA UTILIZZAVA UNO STRATAGEMMA PER CHI PAGAVA IN CONTANTI: EMETTEVA GLI SCONTRINI FISCALI CON IMPORTI MINIMI SENZA "BATTERE" L'ARTICOLO ACQUISTATO E SI TENEVA I CONTANTI - LA DIPENDENTE DEL NEGOZIO È STATA INCASTRATA DOPO CHE…

cassiera supermercato

(ANSA) - Rubava giornalmente dalla cassa del supermercato dove lavorava piccole somme e a casa aveva messo così da parte un "tesoretto" da 11mila euro. Per una cassiera di Parma è scattata una denuncia per appropriazione indebita. La donna è stata incastrata dai Carabinieri in flagranza di reato. Le indagini sono iniziate su segnalazione del proprietario del market: alcuni clienti, dopo aver fatto acquisti hanno riferito di non trovare riscontro sugli scontrini fiscali.

SPESA AL SUPERMERCATO

Negli ultimi mesi il titolare aveva anche notato un ridimensionamento degli utili sospettando che qualcuno stesse derubando il supermercato. Secondo i militari, la donna, 30enne italiana, utilizzava uno stratagemma per chi pagava in contanti prodotti di basso valore: i clienti pagavano i loro acquisti, lei emetteva gli scontrini fiscali con importi minimi senza "battere" l'articolo acquistato e si teneva i contanti. Quando, alcuni giorni fa, i carabinieri l'hanno perquisita, la cassiera aveva in tasca 20 euro, appena presi. In casa sono stati trovati circa 11mila euro, all'interno di alcune buste postali. Secondo i militari si tratta del "bottino" di una attività che andava avanti da mesi.