EUROPA INFETTA – MENTRE IN ITALIA SIAMO ARRIVATI A 400 CONTAGI (E 12 MORTI) IL CORONAVIRUS INIZIA A FARE PAURA IN TUTTO IL CONTINENTE: LA FRANCIA HA ANNUNCIATO LA SECONDA PERSONA DECEDUTA, L’AUSTRIA HA MESSO IN QUARANTENA UNA DOZZINA DI PERSONE - CASI IN MACEDONIA, CROAZIA, SVIZZERA E SPAGNA – MENTRE IN GERMANIA LA TV DI STATO PARLA DI “BOOM DELL’INFLUENZA STAGIONALE” CON 80MILA CASI CONFERMATI (DOVE SONO I COMPLOTTISTI?) – VIDEO

CORONAVIRUS, PRIMO CASO IN MACEDONIA: UNA DONNA RIENTRATA DA ITALIA

(LaPresse) - E' stato confermato il primo caso di coronavirus in Macedonia. Lo ha reso noto in una conferenza stampa straordinaria il ministro della Sanità Venko Filipce, ripreso dal quotidiano macedone 'Nova Makedonija'. Si tratta di una donna rientrata dall'Italia.

Milano, 26 feb. (LaPresse) - "La paziente è in condizioni stabili", ha riferito il ministro della Salute. La donna era stata in Italia per un mese e due settimane fa ha manifestato i primi sintomi.

"Non c'è motivo di allarmarsi" ha detto il primo ministro Oliver Spasovski in conferenza stampa. "Tutti i servizi civili sono preparati e sono state adottate tutte le misure necessarie".

CORONAVIRUS, 1° CONTAGIO IN GRECIA: 38ENNE RIENTRATA DA NORD ITALIA

(LaPresse) - La Grecia ha confermato il suo primo caso di contagio da coronavirus. Lo ha riferito Kathimerini sul suo sito web, citando il ministero della Salute di Atene. Si tratta di una 38enne, la cui infezione è stata rilevata a Salonicco; di recente la donna ha viaggiato in Italia settentrionale. La sua famiglia sarà posta in quarantena per 14 giorni, hanno precisato le autorità. Un portavoce della commissione governativa di esperti sulle malattie contagiose ha sottolineato che la gran parte dei sintomi del contagio è lieve e ha invitato la cittadinanza a osservare regole d'igiene come prevenzione.

CORONAVIRUS, MAESTRA D'ASILO TRA I CONTAGIATI IN GERMANIA

(LaPresse) - Il ministro della Sanità tedesco Karl-Josef Laumann, ripreso dal quotidiano tedesco 'Der Spiegel', ha reso noto che una delle persone contagiate in Germania è una maestra d'asilo. Ai bambini della struttura è stato chiesto di rimanere a casa. Sono attualmente in corso i test e i tamponi per verificare se ci sono stati casi di contagio tra i bimbi. I risultati dovrebbero essere disponibili domani. Il marito della donna è risultato anche lui positivo al test.

GERMANIA, TV DI STATO: “BOOM DI INFLUENZA STAGIONALE, OLTRE 80MILA CASI CONFERMATI”

Mentre l’Italia e il mondo sono alle prese con la paura del coronavirus, la Germania si trova a fronteggiare un boom dell’influenza stagionale che ha coinvolto quasi 80mila persone dallo scorso autunno. A riportare questo dato è il sito della televisione di Stato tedesca Deutsche Welle.

La metà di questi casi sono stati confermati nel giro delle ultime due settimane, secondo quanto riporta l’Agenzia federale tedesca per il controllo della Salute.

“Un rapporto pubblicato dal Robert Koch Institute (RKI) di Berlino ha rilevato che 130 persone sono morte a causa dell’influenza in questa stagione, mentre quasi 13.300 sono stati ricoverati in ospedale”, si legge nell’articolo. “Dall’autunno sono stati registrati in totale 79.263 casi”.

“Il numero di casi di influenza registrati in Germania in questa stagione supera il bilancio globale delle infezioni di coronavirus, noto anche come COVID-19, che attualmente ammonta a circa 75.000 persone”, sottolinea la tv tedesca.

Finora, in Germania sono stati registrati 16 casi di coronavirus, ma nessun decesso risulta legato al virus.

