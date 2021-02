25 feb 2021 15:40

EUROPA STUPEFACENTE - MAXI SEQUESTRO IN GERMANIA DOVE LE AUTORITÀ DOGANALI HANNO SCOPERTO OLTRE 16 TONNELLATE DI COCAINA IN CONTAINER ARRIVATI AD AMBURGO DAL PARAGUAY, MENTRE ALTRE 7,2 TONNELLATE DELLA STESSA SOSTANZA SONO STATE SEQUESTRATE IN BELGIO E UN SOSPETTO È STATO ARRESTATO NEI PAESI BASSI – PER I TEDESCHI IL RITROVAMENTO NEL PORTO È LA PIÙ GRANDE QUANTITÀ DI POLVERE BIANCA MAI SEQUESTRATA IN EUROPA…