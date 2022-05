9 mag 2022 16:32

EVA HENGER NON È PIÙ IN PERICOLO ED È STATA TRASFERITA DALL’UNGHERIA A ROMA PER PROSEGUIRE LE CURE - DOPO L’INCIDENTE D’AUTO L’ATTRICE È GIÀ STATA OPERATA D’URGENZA AL BRACCIO - IL MARITO MASSIMILIANO CORIOLETTI: “DOVRÀ ESSERE SOTTOPOSTA A DIVERSE OPERAZIONI, MA È CONSCIA CHE DOPO STARÀ MEGLIO. EVA È LA MIA VITA, NON LA LASCERÒ MAI SOLA. STARÒ CON LEI AL VILLA PARIOLI…”