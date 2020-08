EVVIVA IL SOCIAL-SCAZZO! – GUSTOSISSIMO SCAMBIO TRA DANIELA MARTANI E SARA MANFUSO SUL PROFILO FACEBOOK DEL GIORNALISTA MEDIASET MARCELLO VINONUOVO – LA PASIONARIA VEG COMMENTA UN POST SU MASCHERINE E DISTANZIAMENTO CON LA DOMANDA: “E IN SVEZIA?” – LA RISPOSTA PUNTUTA DELL’EX MODELLA E DELLE SUE NUOVE GHIANDOLE MAMMARIE: “RICORDA I CARRI MILITARI A BERGAMO? SUPPONGO DI NO. E SE LA SVEZIA LE PIACE TANTO....”

Dal profilo Facebook di Marcello Vinonuovo

SARA MANFUSO

“Mi sembra abbastanza chiaro che distanziamento, mascherina e gel siano le uniche cose che ci proteggono da un virus che colpisce anche i giovani e che continua a portare in terapia intensiva gente che diversamente starebbe bene.

Allora usate la mascherina e il gel, stiamo distanti quanto possibile e smettetela di rompere con questo complottismo da 4 soldi. Se volete una religione ce ne sono tante e molto più onorevoli delle vostre teorie.”

Daniela Martani: “E in Svezia?”

Marcello Vinonuovo: “Non ci sono mai stato, non deve essere male lì...”

Sara Manfuso: “capisco sia inebriante andare contro la collettività - immaginando, alla Nietzsche, di essere come quegli uomini (vette) che si stagliano contro lo “spirito del proprio tempo” - ma, nel suo caso, rischia solo di andare contro il “buon senso” e il saggio “principio di precauzione”. Ricorda i carri militari a Bergamo?

Suppongo di no. E se la Svezia le piace tanto....”

Daniela Martani: “Ho una mente pensante leggo molto e mi informo. Per quale motivo dovrei dare credito ai medici catastrofisti e non a quelli che affermano che l'emergenza è finita, le terapie intensive sono vuote che la mortalità è pari a zero? https://www.corriere.it/cronache/20_agosto_20/nove-dieci-sono-asintomatici-noi-mortalita-si-azzerata-023a2aa4-e2b2-11ea-89b3-b56dd0df2aa2_amp.html?__twitter_impression=true

Sara Manfuso: “Perché non siamo ad una partita di calcio dove una squadra (negazionisti) deve battere l’altra (osservanti). Tutti insieme dovremmo fare il tifo per il Paese.

Se la polarizzazione del mondo medico, e il dibattito che ne deriva, su posizioni contrapposte ci disorienta entra in gioco il buon senso (a cui, appunto, mi richiamavo prima) che ci invita - nel rispetto dei tanti morti che ci sono stati e dei sacrifici fatti - ad adottare tutte le precauzioni, mascherina inclusa.

Il “vaffa” ai dispositivi sanitari è la via più facile che tutti vorremmo praticare, ma sulla salute e sulla vita delle persone non si scherza”.

