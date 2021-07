EVVIVA LA TELE-RISSA! - VIDEO STRACULT: DURANTE UN DIBATTITO TELEVISIVO IN MOLDAVIA L'EX VICEMINISTRO DELLL'INTERNO GHENNADIY COSOVAN SI SCAGLIA CON UN BICCHIERE CONTRO SERGEY TOFILAT, EX CONSIGLIERE DELL'ATTUALE PRESIDENTE MAIA SANDU – COSOVAN SI È INNERVOSITO DALLE PROVOCAZIONI DEL "RIVALE", CHE PERÒ NON SI È LASCIA INTIMORIRE E SI È BUTTATO SULL'AVVERSARIO, PRENDENDOLO ALLA GOLA... - VIDEO

Da Gazzetta.it

RISSA IN TV IN MOLDAVIA

Ecco lo scontro tra Ghennadiy Cosovan, l'ex viceministro dell'interno della Moldavia, e Sergey Tofilat, un ex consigliere dell'attuale presidente della Moldavia Maia Sandu, su Jurnal TVEcco lo scontro tra Ghennadiy Cosovan, l'ex viceministro dell'interno della Moldavia, e Sergey Tofilat, un ex consigliere dell'attuale presidente della Moldavia Maia Sandu, su Jurnal TVEcco lo scontro tra Ghennadiy Cosovan, l'ex viceministro dell'interno della Moldavia, e Sergey Tofilat, un ex consigliere dell'attuale presidente della Moldavia Maia Sandu, su Jurnal TV.

RISSA IN TV IN MOLDAVIA 1 RISSA IN TV IN MOLDAVIA 2