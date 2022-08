10 ago 2022 08:09

UN EX DIPENDENTE DI TWITTER NEGLI STATI UNITI E' STATO GIUDICATO COLPEVOLE DI SPIONAGGIO PER L'ARABIA SAUDITA - HA FORNITO INFORMAZIONI ALLE AUTORITÀ DI RIAD SUGLI UTENTI CHE CRITICAVANO IL REGIME DI BIN SALMAN IN CAMBIO DI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI DOLLARI - L’UOMO, CHE SI CHIAMA AHMAD ABOUAMMO, HA LAVORATO IN TWITTER DAL 2013 AL 2015 GESTENDO LE PARTNERSHIP MEDIA CON GLI UTENTI DI ALTO PROFILO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA…