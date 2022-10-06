Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii— Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022
EXTRATERRESTRE, PORTALA VIA! - IL DELIRIO DI FLAVIA VENTO: "STAMATTINA HO VISTO UN UFO, ERANO LE 6.30, GUARDAVO LA COSTELLAZIONE DI ORIONE ED È PASSATO IN MEZZO ALLA CINTURA E HA LAMPEGGIATO" (SULL'UFO CHE PASSA "IN MEZZO ALLA CINTURA" CROLLEREBBE QUALSIASI GENTILUOMO) - SARÀ FORSE LA SUA ASTINENZA SESSUALE A FAR IMMAGINARE COSE CHE PASSANO IN MEZZO ALLE CINTURE O LA VENTO HA SOLO SVALVOLATO? NEL DUBBIO CHIAMATE L'AMBULANZA!-
Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii— Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022
ALTA TENSIONE SULL'AUMENTO DI MONTEPASCHI: URGONO CAPITALI MA CHI LI METTE? BISOGNA TROVARE CHI SGANCIA 900 MILIONI - ENTRO IL 13 OTTOBRE IL PROSPETTO DEVE ESSERE CHIUSO CON L'OK DELLA CONSOB E L'OPERAZIONE CHE PUNTA A RACCOGLIERE 2,5 MILIARDI PARTIRÀ LUNEDÌ 17 - MA L'AD LOVAGLIO NON SVELA I SUOI PIANI: AXA E’ PRONTA A PARTECIPARE MA È STALLO CON ANIMA (CHE PRETENDE PERO’ UNA CONVENIENZA INDUSTRIALE, ALLUNGANDO LA PARTNERSHIP CON MPS E ALLARGANDONE IL PERIMETRO) - C'È CHI SCOMMETTE CHE LOVAGLIO LAVORI ANCORA PER COINVOLGERE UN'ALTRA BANCA…
UN "DRAGO" PER LA LANTERNA - DEJAN STANKOVIC E' IL NUOVO ALLENATORE DELLA SAMPDORIA: IL SERBO HA FIRMATO UN CONTRATTO FINO A GIUGNO 2023, CON OPZIONE FINO AL 2024 - L'EX CENTROCAMPISTA DELL'INTER ERA RIMASTO LIBERO DOPO L'ADDIO ALLA STELLA ROSSA DI BELGRADO, DOVE AVEVA VINTO TRE CAMPIONATI CONSECUTIVI (TRA CUI UNO DA IMBATTUTO)
CAFONAL MONSTRE! – UN BOMBARDAMENTO DI ZIGOMI RIGONFI E COLATE DI BOTOX HANNO INVASO LA FESTA DI COMPLEANNO DI GIACOMO URTIS. PER FESTEGGIARE I 44 ANNI DEL CHIRURGO DEI VIP SI SONO RITROVATI LA PRINCIPESSA FAKE LULÙ SELASSIÉ, SANDROCCHIA MILO CON LE GUANCE SMALTATE CHE FACEVANO SCOPA CON QUELLE DI CARMEN RUSSO. NELLA GALLERIA DEGLI ORRORI FINISCONO PER DIRETTISSIMA LA GIACCA IN PELLE DI MASSIMO BOLDI, I CAPELLI DI GIUCAS CASELLA E… - LE PRIMAVERE SFIORITE DELLA CALDONAZZO E IL MISTERO DELLA COTONATISSIMA MARIA MONSE'
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 42.225 NUOVI CASI DI COVID (IERI ERANO STATI 58.885) E 43 MORTI (IERI 60), CON 224.969 TAMPONI PROCESSATI IL TASSO DI POSITIVITÀ RESTA STABILE AL 20% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI ORDINARI AUMENTANO DI 259 UNITÀ, QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 16 IN PIÙ - L'IDENTIKIT DEI NUOVI PAZIENTI ARRIVATI IN OSPEDALE: QUASI TUTTI ANZIANI CHE NON HANNO FATTO LA QUARTA DOSE O NON NE HANNO RICEVUTA ALCUNA