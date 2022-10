6 ott 2022 13:09

EXTRATERRESTRE, PORTALA VIA! - IL DELIRIO DI FLAVIA VENTO: "STAMATTINA HO VISTO UN UFO, ERANO LE 6.30, GUARDAVO LA COSTELLAZIONE DI ORIONE ED È PASSATO IN MEZZO ALLA CINTURA E HA LAMPEGGIATO" (SULL'UFO CHE PASSA "IN MEZZO ALLA CINTURA" CROLLEREBBE QUALSIASI GENTILUOMO) - SARÀ FORSE LA SUA ASTINENZA SESSUALE A FAR IMMAGINARE COSE CHE PASSANO IN MEZZO ALLE CINTURE O LA VENTO HA SOLO SVALVOLATO? NEL DUBBIO CHIAMATE L'AMBULANZA!