FA CALDO, SI APRONO LE GAMBE! – IL RACCONTO DELLA STELLINA DI ONLYFANS 24ENNE, BONNIE BLUE, CHE HA MESSO A DISPOSIZIONE I SUOI ORIFIZI PER GLI STUDENTI AMERICANI IN VACANZA A CANCUN PER LO “SPRING BREAK”: “SONO ANDATA A LETTO CON 120 RAGAZZI IN TRE SETTIMANE, GUADAGNANDO 250 MILA DOLLARI” – CON LORO HA REGISTRATO DEI VIDEO CHE HA POI PUBBLICATO SU ONLYFANS, MONETIZZANDO Il SUO TOUR DE FORCE SESSUALE…

Estratto dell’articolo da www.ilmattino.it

«Ho fatto passare loro uno Spring Break che non dimenticheranno». Così ha affermato una modella di OnlyFans che è andata a letto con 120 studenti americani in occasione delle vacanze di primavera, superando oltretutto l'aspettativa di toccare la soglia di 100 studenti in 3 settimane, totalizzando un guadagno di ben 250.000 dollari.

Bonnie Blue, 24 anni, è una nota intrattenitrice per adulti originaria di Nottingham e ora residente nella Gold Coast australiana, che di recente è volata a Cancun, in Messico, con un obiettivo preciso: andare a letto con almeno 100 spring breakers, e registrare con loro video hard da postare su OnlyFans.

Un vero e proprio evento a luci rosse nell'era dei social, e quale momento migliore delle vacanze di primavera, in cui i ragazzi vanno in cerca di avventure fugaci? Ad accompagnare Bonnie Blue in questa sfida c'era anche la sua collega Leilani May: le due hanno soggiornato in un hotel da cui non smettevano di arrivare ragazzi per incontrare le modelle.

«Ricevevamo tra i 100 e i 200 messaggi al giorno sui social», ha detto la 24enne al Daily Star, che ha raccontato che fuori dall'hotel venivano a crearsi le code per entrare, e molto spesso mentre registravano dei video per i social venivano interrotte da qualcuno che bussava alla loro porta. […]

«Penso che avere donne come noi che sono disposte ad avere rapporti sessuali e che non hanno bisogno di essere convinte sia positivo per tutte quelle donne in vacanza che non vogliono essere importunate dai giovani», così la modella si è espressa anche su questo versante, completando la risposta alle critiche ricevute. […]

