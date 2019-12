FA MALE DI PIU' L'AMORE O IL PRANZO DI NATALE? – A MANTOVA DURANTE I FESTEGGIAMENTI DEL 25 UN 45ENNE UCRAINO BEVE TROPPO E SI AGGRAPPA ALLA RINGHIERA DI UN BALCONE PER UNA PROVA D'AMORE – L’UOMO NON RIESCE A TENERE LA PRESA E PRECIPITA DAL TERZO PIANO – ECCO COME E’ FINITA

Da repubblica.it

L'idea insana - nata anche grazie a diversi bicchieri di troppo - era quella di un gesto romantico, una prova d'amore per la sua fidanzata: ma si è tradotta in un ricovero in ospedale dopo un volo dal terzo piano di un palazzo.

Il giorno di Natale un uomo si è appeso alla ringhiera del balcone per dare una prova del suo amore alla fidanzata, ma non è riuscito a mantenere la presa ed è caduto dal terzo piano, riportando fratture multiple. E' successo a Mantova, complice anche l'eccesso di alcool per i festeggiamenti. Allertati da una chiamata di soccorso alla sala operativa della Questura, gli agenti della Volante sono arrivati sul posto e hanno trovato l'uomo, un 45enne ucraino, a bordo di un'ambulanza del 118.

Dopo aver notato una macchia di sangue sull'asfalto, i poliziotti sono saliti nell'appartamento, dove c'erano cinque persone tutte di nazionalità ucraina, e tutte sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Gli agenti, con notevoli difficoltà, hanno ricostruito l'accaduto: l'uomo e la fidanzata - cosi come raccontato da quest'ultima - si sono appartatati sul terrazzino dove lui si è appeso alla ringhiera facendo un volo di 3 piani. Ora è ricoverato in ospedale, mentre la polizia ha avviato gli accertamenti di rito, per riscontrare la corrispondenza della ricostruzione effettuata.