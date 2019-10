30 ott 2019 09:10

FACCE DI BRONZI - ESISTEVA UN TERZO BRONZO DI RIACE? ''LE IENE'' PARLANO CON UN MERCANTE/TOMBAROLO CHE NEL '72/73 SEPPE DI ''UNA STATUA ARRIVATA DALLA CALABRIA E FINITA IN UNA VILLA DI CASAL PALOCCO A ROMA PER 400 MILIONI. MA POI FU RIVENDUTA A UN AMERICANO PER 2 MILIARDI'', ALL'EPOCA UNA CIFRA STRATOSFERICA. ''ERA GRECA, QUELLE NON SI TROVANO E VALGONO MOLTO DI PIÙ''