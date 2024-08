ALLA FACCIA DI CARLO! – LE PRIME BANCONOTE COL BRONCIO DI RE CARLO III SONO STATE BATTUTE ALL’ASTA PER OLTRE 900MILA STERLINE, 11 VOLTE IN PIÙ RISPETTO AL VALORE CHE ERA DI 78MILA STERLINE – LA BANK OF ENGLAND HA SCATENATO LA CORSA DEI COLLEZIONISTI CHE VOLEVANO METTERE LE MANI SU PEZZI CHE SI AVVICINAVANO IL PIÙ POSSIBILE AL NUMERO DI SERIE '000001', DESTINATE POI AD ACQUISIRE ULTERIORE VALORE NEGLI ANNI – IL RICAVATO ANDRÀ IN BENEFICENZA E…

banconote con la faccia di re carlo 4

(ANSA) - Le prime emissioni delle nuove banconote con l'effigie di re Carlo III, entrate in circolazione a giugno nel Regno Unito, sono state battute all'asta raccogliendo in totale 914.127 sterline (circa 1,1 milioni di euro), oltre 11 volte in più rispetto al loro valore nominale pari a 78.430 sterline (91 mila euro).

E' il risultato da record dell'iniziativa della Bank of England rivolta a devolvere il ricavato, senza precedenti per la banca centrale britannica, a dieci associazioni di volontariato che operano in diversi settori, dall'infanzia fino all'ambiente. C'è stata una corsa da parte dei collezionisti ad accaparrarsi le banconote che si avvicinavano il più possibile al numero di serie '000001', destinate poi ad acquisire ulteriore valore negli anni.

banconote con la faccia di re carlo 5

I biglietti con l'effigie del sovrano, realizzati in polimero nei tagli da 5, 10, 20 e 50 sterline, hanno ancora una diffusione limitata nel Regno in quanto restano in circolazione le tante raffiguranti la defunta regina Elisabetta.

La notizia del ricavato non può che essere accolta con soddisfazione da Carlo III, da sempre molto impegnato nelle attività di volontariato, che si trova in Scozia per il periodo estivo, in previsione dell'attesa quanto tradizionale riunione di famiglia dei Windsor al castello di Balmoral, dove la regina morì l'8 settembre del 2022.

banconote con la faccia di re carlo 6 banconote con la faccia di re carlo 8 banconote con la faccia di re carlo 1 banconote con la faccia di re carlo 3 banconote con la faccia di re carlo 2 banconote con la faccia di re carlo 7