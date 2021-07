ALLA FACCIA DEI CONTROLLI - UN IMMIGRATO SENZA DOCUMENTI È STATO BECCATO NEL BAGNO DI UN AEREO RYANAIR PARTITO DA BRUXELLES E DIRETTO A MILANO – OLTRE AL RITARDO DOVUTO ALL’ARRESTO DELL’UOMO, L’AEREO È STATO EVACUATO PERCHÉ L'UOMO AVEVA LASCIATO DEI BAGAGLI A BORDO - TANTI SALUTI AI CONTROLLI DI SICUREZZA, NORME ANTI CONTAGIO E “GREEN PASS”! COME HA FATTO A PASSARE INOSSERVATO FINO A DENTRO IL VELIVOLO?

Una "sorpresa" sull'aereo Ryanair. Un immigrato senza documenti salito a Bruxelles è stato scoperto nel bagno del velivolo, intento a raggiungere l'Italia. Motivo, questo, per cui l'aereo è stato fatto evacuare e il volo è partito con estremo ritardo. Un'ora e venti, per la precisione. L'uomo, atterrato a Milano, è stato arrestato e consegnato all’ufficio della procura di Hal-Vilvorde.

Secondo la testimonianza di un passeggero, l’uomo ha provato prima ad occupare dei posti già assegnati ad altre persone. Quindi ha deciso di rinchiudersi in bagno. "L’uomo ha causato dei problemi in aereo. Ha spinto i passeggeri e si è chiuso a chiave nella toilette. Finalmente siamo riusciti a farlo uscire senza problemi. Poiché l’uomo aveva lasciato anche i bagagli sull’aereo, tutti hanno dovuto lasciare l’aereo per poter effettuare un controllo", ha spiegato un portavoce della polizia.

Mistero su cui bisognerà fare chiarezza è come l'uomo sia riuscito ad arrivare a bordo e passare tutti i controlli necessari nonostante fosse sprovvisto di documenti. Non solo, perché con le regole anti-Covid i passeggeri devono presentare il Green Pass, quindi o il tampone negativo, o la documentazione che attesti la guarigione al coronavirus oppure la vaccinazione. Anche in questo caso rimane sconosciuto il modo in cui l'immigrato sia scampato ai vari controlli.

