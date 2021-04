ALLA FACCIA DELLA PROFEZIA - POCHE ORE PRIMA DELL'INCIDENTE MORTALE CHE E' COSTATO LA VITA A DUE UOMINI, ELON MUSK TWITTA: "PILOTA AUTOMATICO 10 VOLTE PIU' SICURO" - SECONDO TESLA I DUE UOMINI NON LO AVEVANO INSERITO, MA LA POLIZIA NON HA TROVATO NESSUNO SEDUTO AL POSTO DI GUIDA - PER SPEGNERE L'INCENDIO CI SONO VOLUTE 4 ORE: IMPOSSIBILE DISATTIVARE LA BATTERIA, I VIGILI HANNO DOVUTO CHIAMARE L'AZIENDA

Dagotraduzione dal Dailymail

I resti della Tesla

Elon Musk ha spiegato che i registri della Tesla che si è schiantata sabato contro un muro uccidendo due uomini mostrano che sull'auto non era inserito il pilota automatico. Ha anche detto che il proprietario dell'auto non aveva acquistato l'opzione "FSD", che sta per "guida completamente autonoma". Ma secondo la polizia, che è accorsa sul luogo dell'incidente, alla guida della macchina non c'era nessuno.

Il luogo dell'incidente

L'incidente di sabato è avvenuto in un tranquillo vicolo cieco privato alle 23.25, al buio. I due uomini hanno viaggiato solo per poche centinaia di metri prima di schiantarsi contro un albero, poiché l'auto non ha rilevato la curva. Dopo essersi messo alla guida per uscire dal vialetto di casa, il proprietario dell'auto si è poi spostato sul sedile posteriore, mentre l'amico era su quello del passeggero. Non è chiaro quanto velocemente stessero guidando gli uomini, ma secondo i detective la velocità era considerevole.

I resti della Tesla

I vigili del fuoco hanno impiegato quattro ore per spegnere le fiamme perché la batteria continuava a riaccendersi. Alla fine hanno dovuto chiamare Tesla per farsi aiutare. Nonostante i 32.000 litri d'acqua utilizzati, non sono riusciti a salvare i due uomini, incastrati dentro la vettura. I parenti delle vittime sono rimasti a guardare con orrore mentre i loro cari morivano.

I resti della Tesla

Tesla insiste sul fatto che per attivare il pilota automatico bisogna avere le mani sul volante in ogni momento, pronti a subentrare se i sistemi automatizzati si guastano. Se non viene rilevato alcun peso sul volante, l'auto invia al guidatore un avviso che gli ricorda la regola, ma non necessariamente lo ferma, almeno non subito. In alcuni video pubblicati da appassionati di auto, si vede che ci vogliono due minuti per rilevare che nessuno ha le mani sul volante e altri 40 secondi per fermare l'auto. In un altro video del 2019, l'auto impiega due minuti per rilevare che nessuno è al volante. Mentre sullo schermo appare un messaggio di allarme, l'auto inizia ad emettere un segnale acustico molto forte prima di rallentare definitivamente.

Su YouTube, gli appassionati di auto condividono da anni video su come ingannare i sistemi di sterzo con arance, braccialetti appesantiti o semplicemente dando una spinta al volante.

Una bottiglia per ingannare la Tesla

Alcuni hanno incastrato delle bottiglie d'acqua nel volante per ingannare anche questo. Dopo il crollo, le azioni di Tesla sono crollate del 3,32% lunedì.

Poche ore prima dell'incidente di sabato, Musk ha twittato: «Tesla con il pilota automatico attivato ora si avvicina a una probabilità di incidente 10 volte inferiore rispetto al veicolo medio».

L'incidente di sabato è avvenuto poche ore dopo che Elon Musk aveva twittato che la funzione di pilota automatico stava diventando "dieci volte più sicura".

Un'arancia per ingannare la Tesla Un braccialetto per ingannare la Tesla La schermata di allarme della Tesla