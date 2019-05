FACCIA DI SBRONZO – UN TIFOSO DEL SUNDERLAND SI È TUFFATO IN UNA FONTANA DI TRAFALGAR SQUARE, A LONDRA, E SI È SPACCATO LA TESTA – L’UOMO, CHE AVEVA TRACANNATO LITRI DI BIRRA, SI È SPOGLIATO E, BARCOLLANDO, SI È LANCIATO DI TESTA NELLO SPECCHIO D’ACQUA DI POCHI CENTIMETRI – QUANDO È RIEMERSO DALLA SUA FRONTE GRONDAVA SANGUE, MA LUI ERA COSÌ UBRIACO CHE NON SI È ACCORTO DI NULLA…(VIDEO)

Un tifoso del Sunderland ha approfittato della bella giornata londinese per spaccarsi la testa in una fontana di Trafalgar Square. È successo ieri prima della partita contro i padroni di casa del Charlton: prima di andare allo stadio diversi tifosi si sono dati appuntamento nella famosa piazza della Capitale per tracannare birra. E ovviamente c’è sempre qualcuno che esagera e, in preda ai fumi dell’alcol, si lancia in qualche sventurata impresa.

È successo a questo uomo che, dopo essersi ubriacato, si è spogliato e si tuffato di testa in una delle fontane di Trafalgar Square: ovviamente l’uomo ha colpito di testa il marmo ed è uscito dall’acqua con la fronte spaccata.

Ma la quantità di alcol che scorreva nelle sue vene doveva essere notevole visto che non si è accorto di nulla. Mentre gli altri lo invitavano a uscire dall’acqua per farsi vedere da un medico, visto che dalla sua fronte grondava sangue, lui era pronto a rituffarsi: “Adesso lo rifaccio” ha urlato ai presenti che sono riusciti a bloccarlo in tempo.

