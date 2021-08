FACCIA DA SI-CULO - MICK JAGGER AVREBBE COMPRATO CASA IN SICILIA: DOPO MESI A SVACCANZARE IN GIRO PER L’ISOLA VIOLANDO QUALSIASI REGOLA DURANTE IL LOCKDOWN, IL FRONTMAN DEI ROLLING STONES HA DECISO DI METTERE RADICI A PORTOPALO DI CAPO PASSERO, NEL SIRACUSANO – PARE CHE IL CANTANTE STESSE PASSEGGIANDO QUANDO HA VISTO UNA CASA DI FRONTE AL MARE E HA ESCLAMATO: “QUESTA LA VOGLIO COMPRARE…” - VIDEO

Salvo Fallica per "www.corriere.it"

mick jagger in sicilia 4

Non è solo una forte passione per la Sicilia quella di Mick Jagger ma è vero amore. Da molti mesi il grande artista e storico frontman dei «Rolling Stones» vive nella Sicilia del Sud-Est, uno dei luoghi più splendidi del Mediterraneo. Secondo una notizia che trapela adesso avrebbe anche acquistato una casa a Portopalo di Capo Passero — nel Siracusano —. Si tratta di uno dei luoghi più belli e suggestivi dell’Europa e dell’intero mondo del Mediterraneo. Secondo il sito web Ragusanews (che ha la sua roccaforte nella Sicilia del Sud-Est), Mick Jagger avrebbe già acquistato la casa a Portopalo.

mick jagger gianfranco micciche'

«La voglio»

È da tempo che si rincorrono voci sulla possibilità di acquisto di una casa in Sicilia da parte dell’uomo simbolo dei mitici «Rolling Stones». Vi era stato anche il Comune di Mussomeli, un borgo del Nisseno, che gli aveva offerto una «casa ad un euro». Adesso invece la notizia che trapela è che Jagger ha già scelto la casa da acquistare, anzi l’avrebbe già comprata. E vi è un aneddoto che mostra come l’argomento fra i locali fosse già conosciuto, poiché secondo l’indiscrezione quando Jagger avrebbe visto la dimora di fronte al mare di Portopalo avrebbe esclamato: «Questa la voglio comprare».

«Terra del Sole»

mick jagger in sicilia 1

È ormai un dato di fatto che Jagger sia rimasto fortemente affascinato dalla «terra del Sole». Ha visitato luoghi sublimi non solo della Sicilia Sud-Orientale (Siracusano e Ragusano), ma anche la Valle dei Templi di Agrigento, la Cappella Palatina di Palermo. Nel Ragusano ha fatto anche una tappa a Scicli, dove è ambientata parte della Vigàta televisiva della fiction su Montalbano. E per mesi ha vissuto nel Siracusano, in suggestive dimore nelle campagne di Noto (capitale del barocco del Sudest) e di Palazzolo Acreide. Ed anche nei territori di Modica (nel Ragusano).

mick jagger in sicilia 5

La zona

Dall’ottobre del 2020 ha dunque vissuto in Comuni che fanno parte del patrimonio mondiale dell’Unesco, accomunati dall’originale stile del barocco siciliano che nel Settecento ha caratterizzato la rinascita urbanistica ed edilizia del Val di Noto. La particolarità è che la bellezza sublime del Sud-Est isolano non è solo il barocco ma l’enorme patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico. Subito vengono in mente le splendide spiagge, ma in realtà vi è anche la straordinaria bellezza delle campagne.

Nel Siracusano — che raggiunse l’apice durante l’epoca della Magna Grecia (con Siracusa che rivaleggiava con Atene) —, la pluralità dei beni culturali e naturalistici è impressionante. Vi è Marzamemi che è stato un luogo di ispirazione per il regista Giuseppe Tornatore. Vi è al confine con Noto la Riserva naturale di Vendicari, dove transitano i fenicotteri rosa. Fenicotteri che si trovano anche nelle Saline di Priolo, anche queste da quanto si è appreso di recente visitate da Mick Jagger.

Biodiversità

mick jagger in sicilia 2

Nella parte più a Sud-Est del Vecchio Continente, nel territorio di Portopalo, si coglie meglio cosa voglia dire il concetto di Mediterraneo. Nell’estremo lembo (siracusano) di terra dell’Europa, guardando dalla punta della Sicilia la piccola Isola delle Correnti, si lancia lo sguardo verso altri mondi, altri continenti. Volgendo lo sguardo all’indietro si osserva l’Europa dal profondo Sud. Di fronte Portopalo vi è anche l’isolotto di Capo Passero, che ha un record di biodiversità.

mick jagger in sicilia 3

La piccola isola bagnata dal mar Ionio la si può ammirare dalle spiagge della cittadina di Portopalo. Si è sospesi fra mare, terra e cielo. Dal forte sole diurno sino al tramonto, si può vivere il mutamento dell’intensità della luce e delle tenui sfumature dei colori. Che questo luogo abbia incantato un grande artista come Jagger non stupisce. Sono luoghi dell’anima che incantano ogni visitatore.

