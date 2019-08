FACCIO COSE FESTEGGIO JENNER (KYLIE) – LA RICCASTRA HA SPENTO 22 CANDELINE A BORDO DI UN MEGA YACHT ANCORATO AL LARGO DELLA COSTIERA AMALFITANA: DOPO UN GIRO A CAPRI, LA BEAUTY MOGUL È SALITA SULL’IMBARCAZIONE PER UN PARTY SFRENATO – SARANNO RIMASTI SCONTENTI I FAN CHE SI ASPETTAVANO UN MATRIMONIO CON TRAVIS: L’ABITO BIANCO FOTOGRAFATO PRIMA DI SALIRE IN AEREO ALTRO NON È CHE…(VIDEO E FOTO BOMBASTICHE)

Da "www.cosmopolitan.com"

Che avesse affittato uno yacht era già cosa nota, che il compleanno di Kylie Jenner sarebbe stato un inno celebrativo alla giovanissima beauty mogul era intuibile.

Ma non avremmo potuto prevedere che il numero 22 (festeggiato il 10 agosto) sarebbe stato il tema centrale della festa di compleanno di Kylie Jenner in Italia, sparso su tutta la barca e addirittura con una scultura di fiori fenomenale davanti alla quale posare per gli Instagram shots.

E la fresca festeggiata in abito corto rosa di piume e piedi nudi ha posato proprio per la foto ufficiale del compleanno sfoggiando tutta la sua confidence sul profilo Instagram Kylie Jenner. Chi c’era alla festa di Kylie Jenner a largo della costiera amalfitana, discretamente visibile da Capri dove la stessa Kylie e Travis Scott sono stati avvistati a passeggio in incognito?

I paparazzi hanno scattato foto da lontano ma recuperare i presenti non è stato difficile: ovviamente Travis, compagno di Kylie e papà della loro figlia Stormi, la mamma (e manager) Kris Jenner che ne ha approfittato per pubblicare dei dolcissimi throwback di auguri a Kylie, la nuova migliore amica di Kylie Jenner Anastasia 'Stassie' Karanikolaou (che ha preso il posto di Jordyn Woods dopo le turbolenze degli ultimi mesi), erano tra gli invitati ai lunghi festeggiamenti.

Nel gruppo di amici di Kylie a bordo del Tranquility, in grado di ospitare fino a 22 persone, c’erano anche la sorellastra Kourtney Kardashian con i figli, l’ex compagno di KK Scott Disick con la nuova fidanzata Sofia Richie, e il fidanzato di Kris Jenner Corey Gamble. Assente invece la sorellastra maggiore Kim Kardashian, che non ha potuto partecipare per via dei troppi impegni.

