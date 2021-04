FACCIO COSE, VEDO JENNER - L'EX STAR DEI REALITY CAITLYN JENNER, NATO BRUCE ED EX PATRIGNO DI KIM KARDASHIAN, STA VALUTANDO LA CANDIDATURA A GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA PER I REPUBBLICANI - L'INDISCREZIONE ARRIVA MENTRE L'ATTUALE GOVERNATORE GAVIN NEWSOM RISCHIA DI ESSERE RIMOSSO SOMMERSO DALLE CRITICHE PER LA GESTIONE DELLA PANDEMIA: SE PASSERÀ LA PETIZIONE PER…

L'ex star dei reality Caitlyn Jenner valuta una sua possibile candidatura a governatore della California per i repubblicani. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali Jenner sta esaminando la possibilità insieme a dei consulenti politici.

L'indiscrezione arriva mentre l'attuale governatore Gavin Newsom rischia di essere rimosso sommerso dalle critiche per la gestione.

Se passerà la petizione per cacciare Newsom, i cittadini della California si troverebbero a pronunciarsi entro la fine dell'anno su un nuovo governatore. E la candidatura di Jenner, repubblicana di alto profilo, attirerebbe ancora maggiore attenzione alla corsa per la guida dello stato più popoloso d'America.

Jenner è salita alla ribalta sul palcoscenico americano con la vittoria alle Olimpiadi nel 1976. Nel 2015 Caitlyn Jenner, ex Bruce Jenner, ha iniziato la transizione per diventare una donna e ha adottato il suo nuovo nome. Come Bruce Jenner è stato sposato per anni Kris Kardashian, la mamma di Kim Kardashian..

