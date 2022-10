5 ott 2022 19:19

FACEVANO A GARA A CHI È PIÙ SCEMO, HA VINTO LUI - IN PUGLIA, UN 21ENNE SOTTO EFFETTO DI STUPEFACENTI HA PERSO IL CONTROLLO DELLA SUA MACCHINA E HA TRAVOLTO UN RAGAZZO DI 17 ANNI (A CUI E' STATA AMPUTATA UNA GAMBA) - L'IDIOTA STAVA GAREGGIANDO SULLE STRADE DEL PAESINO FINO A QUANDO NON HA QUASI UCCISO IL POVERO 17ENNE CHE È STATO PORTATO DI CORSA ALL'OSPEDALE DI LECCE - DOPO L'OPERAZIONE IL RAGAZZO NON È PIÙ IN PERICOLO DI VITA...