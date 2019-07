FADI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI – L’ULTIMO COMPAGNO DI GEORGE MICHAEL, LO SCIAMPISTA FADI FAWAZ, HA OCCUPATO LA CASA DEL CANTANTE NEL CUORE DI LONDRA – LA POPSTAR NON GLI HA LASCIATO NIENTE, MA GLI AVREBBE DETTO A VOCE CHE POTEVA RIMANERE LÌ. GLI EREDI PERÒ NON HANNO INTENZIONE DI FARGLIELA PASSARE LISCIA: PER ORA SPERANO CHE SE NE VADA CON LE BUONE, ALTRIMENTI… – VIDEO

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

fadi fawaz occupa la casa di george micheal a londra

Non gli ha lasciato niente dei 96,7 milioni di sterline di testamento. Eppure era stato lui a ritrovarne il corpo mentre stavano trascorrendo insieme le festività nella sua tenuta in Oxfordshire, nel giorno di Natale del 2016, il suo tragico "Last Christmas", come cantava durante la sua ricca e celebrata vita nei Wham!. E così Fadi Fawaz, il defenestrato 45enne libanese compagno di George Michael ha deciso di occupare, sin dalla morte a 53 anni del suo famoso fidanzato, la sua elegante casa a Regent' s Park, nel cuore di Londra, valore 5 milioni di sterline circa.

fadi fawaz george micheal

Il problema è che i - ricchissimi - parenti ed eredi di George Michael vogliono cacciare Fadi di casa perché il grosso del munifico testamento della star inglese è andato alle sorelle Yioda e Melanie, e tutto il resto al padre Kyriacos, al suo produttore e migliore amico David Austin, alla sua assistente Michelle May e ad altri pochi fortunati. E così il parrucchiere Fadi in teoria non ha alcun diritto di rimanere in quella casa molto esclusiva.

kenny goss

Del resto, anche l' altro fidanzato storico di Michael, il businesssman americano Kenny Goss, è rimasto con un pugno di mosche. Perché anche a lui George ha lasciato zero sterline. Fadi però non ci sta e, come si dice a Londra, è praticamente diventato uno "squatter" a casa Michael. E rivendica il diritto di restarci perché, secondo lui, il compagno gli avrebbe detto, a voce, che poteva rimanere lì fino a quando avrebbe voluto.

george michael

Ma di scritto non c' è nulla, per la legge inglese si può rivendicare il possesso di un immobile residenziale occupato solo se si vive lì da oltre dieci anni (i due si conobbero nel 2012) e così la famiglia Michael sta facendo ogni genere di pressione su Fadi affinché abbandoni la casa che secondo loro non gli spetta.

fadi fawaz occupa la casa di george micheal a londra 2

Gli eredi non sono ancora passati alle maniere forti, non hanno chiamato ufficiali giudiziari né la polizia, sperano che Fadi se ne vada con le buone, anche perché così rischia 6 mesi di carcere e migliaia di sterline di multa e lo scandalo sarebbe per tutti ancora più grande. Ma Fadi resiste a casa di George, anche perché non sa dove andare. E i vicini cominciano a sussurrare che per questa vicenda e il possibile sfratto "stia uscendo pazzo" e che, quasi per ripicca, stia sfasciando la casa prima di, eventualmente, lasciarla. Da fuori già si vedono vetri rotti e buchi nei muri.

