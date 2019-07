FAI POCO LO SPIRITOSO – A PAMPLONA UN TORO IN UN’ARENA VIENE PRESO IN GIRO DA UN GRUPPO DI TURISTI CHE PRIMA LO STUZZICA E POI SI NASCONDE: UNO DI LORO DECIDE DI SFIDARLO RIMANENDO AFFACCIATO OLTRE LA PROTEZIONE E L’ANIMALE GLI DÀ UNA TESTATA MEMORABILE…(VIDEO)

LA TESTATA DEL TORO

Da "www.corriere.it"

In questo perido dell’anno in molti paesi spagnoli si tengono corride improvvisate per le strade, come la più famosa «corsa dei tori» di San Firmino.

Questa volta a avere la peggio è il torero che si prende una bella testata dal toro.

