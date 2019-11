IL FAI DA TE NON FA PER ME – UN ACCOUNT INSTAGRAM RACCOGLIE TUTTI I DISASTRI FATTI IN CASA DA MURATORI E IDRAULICI POCO COMPETENTI O DA MARITI CHE TENTANO DISPERATAMENTE DI ADEMPIERE AL LORO RUOLO DI TUTTOFARE – DAL CESSO MONTATO SUGLI SCALINI ALLE PRESE ELETTRICHE A PROVA DI SCOSSA FINO A…

DAGONEWS

Trevor Lahey, AKA Greaseball1987, è un tuttofare con un spiccato senso dell'umorismo. Il suo account Instagram è una raccolta esilarante di disastri fatti in casa per dimostrare cosa può accadere se vi affidate a un idraulico o un muratore che non sa fare il proprio lavoro.

Lahey si diverte a raccogliere i progetti peggiori, fotografando i lavori più osceni nei quali si è imbattuto nei suoi anni di lavoro. Se volete avere un’idea di cosa può succedere date un’occhiata a questa fotogallery.

