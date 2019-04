FAIDA REALE – WILLIAM E KATE PUBBLICANO LE FOTO SU INSTAGRAM DEL PICCOLO LOUIS CHE COMPIE UN ANNO E I DUCHI DI SUSSEX ARRIVANO A RUBARE LA SCENA. COME? POSTANDO UNA SERIE DI SCATTI NEL GIORNO DELLA TERRA – È L’ULTIMO SGARRO TRA FRATELLI (O TRA COGNATE?) NELLA CASE REALE INGLESE CHE CON L’ARRIVO DI MEGHAN MARKLE TORNA A VIVERE DI LOTTE INTESTINE E RIPICCHE – HARRY E LA MOGLIE NON SONO NUOVI A QUESTE ENTRATE A GAMBA TESA...

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

louis 4

È la nuova Guerra delle Due rose: solo che stavolta si combatte a colpi di foto postate su Instagram. Protagoniste sono ancora due casate reali, quella dei Cambridge (William e Kate) e quella dei Sussex (Harry e Meghan): impegnate a contendersi i follower di tutto il mondo.

L' ultima schermaglia ha visto i Sussex rubare la scena ai Cambridge: poche ore dopo che William e Kate avevano pubblicato le immagini del terzogenito Louis in occasione del suo primo compleanno, Harry e Meghan hanno risposto con una raffica di scatti a sfondo naturalistico, accompagnati da proclami ambientalisti (chiaramente ispirati dall' ex attrice americana promossa duchessa).

harry e meghan

Le foto del principino, scattate dalla stessa mamma Kate, fanno certo tenerezza con i due dentini appena spuntati in bella mostra: ma i rinoceronti, gli elefanti e le balene di Harry sono ben più scenografici (e gli addetti ai lavori hanno pure lodato la mano e l' occhio artistico del principe).

Le immagini del piccolo Louis sono apparse sul sito ufficiale di Kensington Palace: ma, come è noto, da alcune settimane Harry e Meghan hanno lanciato il proprio account privato, @sussexroyal, sul quale scatenare le proprie gesta mediatiche.

louis 2

Ed è del tutto inusuale che si verifichi una simile uscita pubblica in contemporanea, considerato quanto sono attentamente coreografate le apparizioni reali: per di più, Harry e Meghan non potevano ignorare che si trattava del compleanno del nipotino. Dunque, il sospetto che l' abbiano fatto apposta.

louis 3

Quest' ultimo episodio non farà che rinfocolare le voci su una frattura tra i due fratelli, William e Harry, magari attizzata dalle gelosie tra Kate e Meghan: una narrativa che ha preso piede dopo l' annuncio dei Sussex di stabilire una corte separata e il loro trasferimento nei pressi di Windsor, lontano da Kensington Palace. A giorni è attesa poi la nascita dell' erede di Harry e Meghan: e saranno altri fuochi d' artificio.

gli scatti dei sussex 7 la messa di pasqua 2019 meghan markle con il pancione gli scatti dei sussex 6 kate, william, harry, meghan e carlo gli scatti dei sussex 2 kate, william, harry e meghan 2 gli scatti dei sussex 1 meghan harry e elisabetta ii gli scatti dei sussex 3 kate e meghan 2 gli scatti dei sussex 4 harry e meghan 2 gli scatti dei sussex 5 kate e william 2 harry e meghan 1 la famiglia reale famiglia reale 4 meghan markle e harry in marocco 8 meghan markle 2 meghan markle e harry in marocco 7 harry e meghan 3 meghan markle e harry in marocco 6 meghan markle 2 meghan markle e harry in marocco 1 meghan markle e harry in marocco 2 meghan markle e harry in marocco 5 harry e meghan 4 harry e meghan 6 gli scatti dei sussex 8