17 giu 2022 13:47

LA FAIDA DEI TEPPISTELLI - DIETRO L'ACCOLTELLAMENTO DEL RAPPER SIMBA LA RUE, IN PROVINCIA DI BERGAMO, CI SAREBBE UN REGOLAMENTO DI CONTI COL RIVALE BABY TOUCHÉ, 19ENNE, CHE ERA STATO RAPITO E PICCHIATO DAGLI AMICI DI SIMBA DOPO QUALCHE PAROLA DI TROPPO NELLA SUA ULTIMA CANZONE - IN UN VIDEO SI VEDE BABY TOUCHÉ SANGUINANTE IN MACCHINA MENTRE UNA VOCE GLI DICE: "DOV'È IL GANGSTER CHE SEI, DOV'È LA TUA SICUREZZA?" - I SUOI AMICI AVEVANO RISPOSTO SUI SOCIAL: "TI SEI MESSO IN UN BEL GUAIO, FIGLIO DI P., DOMANI IO VADO IN CARCERE" - VIDEO