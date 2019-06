FAKE NEWS DA PERDERE LA TESTA – SIETE INCAPPATI ANCHE VOI NELLA NOTIZIA “METTE UNA FINTA TESTA MOZZATA DELL’AMANTE NEL FRIGO, LUI LO APRE E HA UN INFARTO” - ECCO, SAPPIATE CHE È FALSA – LA MOGLIE CHE “MERITA L’OSCAR PER GLI EFFETTI SPECIALI” IN REALTÀ NON ESISTE: L’IMMAGINE È STATA GIÀ UTILIZZATA IN NUMEROSI FORUM E VIENE DA…

Alix Amer per www.newscheck.it

TWEET CON LA FOTO DELLA FINTA TESTA MOZZATA

Un post è diventato virale sui social (Twitter, Facebook, Reddit) accompagnato da una foto con la testa mozzata di una ragazza trovata in un frigorifero di una casa con la scritta: «La moglie ha scoperto il tradimento del marito, ha cercato sul profilo dell’amante, ha preso la sua foto l’ha stampata su un foglio e poi l’ha incollata su un cocomero messo poi nel frigo. Questa moglie merita l’Oscar per gli effetti speciali e trucco. Il marito ha aperto il frigorifero, ora è ricoverato in ospedale dopo aver subito un infarto».

Il post è rimbalzato ovunque in tutte le lingue. Ma ovviamente la versione è un’altra. Ma con la ricerca dell’origine della foto il risultato mostra che l’immagine è stata utilizzata in numerosi forum globali, soprattutto in una campagna utilizzata per mettere in guardia tutti contro il danneggiamento della conservazione degli alimenti. Hanno utilizzato l’immagine della testa di una donna all’interno del “frigorifero” come strumento per spiegare alle persone che conservano e imballano il cibo nella carta di giornale che non è corretto.

LA FOTO DELLA FINTA TESTA MOZZATA IN UN FRIGORIFERO

La ricerca spiega più precisamente che l’uso degli inchiostri nel processo di stampa contiene una sostanza chiamata diossina, che è cancerogena, e ha un effetto diretto sul fegato e reni. Insomma sempre secondo gli esperti non si può avvolgere carne, pesce o qualsiasi altro tipo di cibo nella carta da giornale. Per foto e testo vengono utilizzati colori che se si trasferiscono agli alimenti, possono causare una serie di malattie a lungo termine, in particolare quelli che soffrono di allergie alla pelle, respiratoria o con gli occhi.