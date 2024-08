LA FAME È UNA BRUTTA BESTIA – IN THAILANDIA, UNA FAMIGLIA DI TURISTI, IGNORANDO LE ISTRUZIONI DEL RANGER, HA IMPROVVISATO UN BARBECUE IN UN RESORT A RIDOSSO DELLA FORESTA: L'ODORE DEL CIBO HA ATTIRATO ALCUNI ELEFANTI E, UNO DI LORO, SI È AVVICINATO A UN'AUTO PARCHEGGIATA DAVANTI ALLA STRUTTURA E L'HA RIBALTATA – NESSUN FERITO, MA PER ALLONTANARE IL BRANCO È STATO NECESSARIO… VIDEO

VIDEO: ELEFANTE RIBALTA AUTO IN THAILANDIA

Da www.lastampa.it

elefante ribalta auto in thailandia 3

Nel Parco Nazionale Khao Yai, nel nord-est della Thailandia, una famiglia di turisti, ignorando le istruzioni dei ranger, ha improvvisato un barbecue in un resort a ridosso della foresta. L'odore del cibo ha attirato l'attenzione di alcuni elefanti. Uno degli esemplari si è avvicinato a un'auto parcheggiata davanti alla struttura e l'ha rovesciata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma per allontanare il branco sono dovuti intervenire i ranger del parco nazionale. (Video Reuters)

