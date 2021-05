LA FAMIGLIA DI MATTEO NON STA SERENA - CI SARÀ UN NUOVO PROCESSO PER TIZIANO RENZI E LAURA BOVOLI, E PER LA PRIMA VOLTA SARÀ GIUDICATA ANCHE LA FIGLIA MATILDE, SORELLA DEL SENATORE DI FIRENZE - IL GUP LI HA RINVIATI A GIUDIZIO CON L’ACCUSA DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA CON USO DI FATTURE PER OPERAZIONE PARZIALMENTE INESISTENTI E DICHIARAZIONE INFEDELE DEI REDDITI - LE INDAGINI HANNO COME ELEMENTO PRINCIPE LA SOCIETÀ DI FAMIGLIA “EVENTI 6”

Marco Gasperetti per il “Corriere della Sera”

MATTEO E TIZIANO RENZI

Ci sarà un altro processo per Tiziano Renzi e Laura Bovoli i settantenni genitori dell' ex presidente del consiglio e leader di Italia Viva, Matteo. E per la prima volta sarà giudicata anche la figlia Matilde, sorella del senatore fiorentino. Ieri il gup di Firenze, Federico Zampaoli, ha accolto le richieste della Procura (pm Antonino Nastasi), e ha rinviato a giudizio i tre con l' accusa di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni parzialmente inesistenti e dichiarazione infedele dei redditi.

MATTEO RENZI TIZIANO

Le indagini hanno come elemento principe «Eventi 6», una delle società di famiglia delle quali Tiziano, Laura e Matilde erano rispettivamente l' amministratore e i legali rappresentanti. Nel rinvio a giudizio si fa riferimento alle dichiarazioni dei redditi di «Eventi 6» presentate tra il 2016 e il 2019 nelle quali sarebbero stati indicati passivi fittizi per oltre 5,5 milioni di euro con una presunta evasione fiscale di 1 milione e 200 mila euro.

MATILDE RENZI E ANDREA CONTICINI

Al centro del presunto raggiro fiscale anche la cooperativa Marmovid, amministrata dai Renzi, utilizzata secondo l' accusa per gestire la manodopera per conto della «Eventi 6». Marmovid si sarebbe accollata tutti gli oneri previdenziali, contributivi e fiscali facendoli figurare come spese per servizi quando invece, secondo la Procura di Firenze, sarebbero stati costi derivanti da lavoro dipendente. Una manovra che avrebbe provocato, sempre secondo la tesi dell' accusa, il fallimento della cooperativa. Matilde Renzi, che entra per la prima volta in un procedimento penale, è sotto accusa solo per una dichiarazione dei redditi presentata nel 2018 che la Procura ha giudicato non veritiera.

MATILDE RENZI

La difesa dei Renzi, sostenuta dall' avvocato Federica Bagattini, ha chiesto la riunione del processo con quello sul fallimento di tre cooperative (tra le quali anche la Marmovid), riconducibili a Tiziano Renzi e alla moglie Laura Bovoli. La prima udienza di questo processo (dove non compare Matilde) era stata fissata per l' 1 giugno.

tiziano renzi con la moglie

«La decisione del rinvio a giudizio era prevista - ha confermato l' avvocato Bagattini -. Ora cercheremo di unire questo filone al procedimento principale». In questo processo parallelo sono imputati Tiziano Renzi, la moglie Laura Bovoli e altre sedici persone. La prima udienza è stata fissata per il 7 marzo del 2022. Nell' autunno del 2019, dopo essere stati arrestati (ai domiciliari) per bancarotta fraudolenta, i coniugi Renzi erano stati condannati a un anno e nove mesi perché accusati di emissione di due fatture false.

TIZIANO RENZI MATTEO RENZI SERRACCHIANI TIZIANO RENZI MATTEO RENZI E SERRACCHIANI TIZIANO RENZI