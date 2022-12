UNA FAMIGLIA IN POLVERE - A ROMA, PADRE E FIGLIO SONO STATI ARRESTATI DOPO ESSERE STATI BECCATI CON UN CHILO DI COCAINA DENTRO L'AUTO - SAREBBE STATO IL FIGLIO A "INGAGGIARE" IL PADRE, UN PENSIONATO DI 66 ANNI, COME AUTISTA PER LA CONSEGNA, DOPO AVER RICEVUTO DELLE FOTO DELLA PARTITA DI DROGA SULL'APP DI MESSAGGISTICA CRIPTATA "WICKR ME" - LE FORZE DELL'ORDINE SONO RIUSCITE A INTERCETTARE LA VETTURA GRAZIE A...

Padre e figlio cavalli della coca per conto dei narcos: fermati e arrestati a Primavalle. In auto avevano un chilo di cocaina purissima, marchiata Cartier. Le foto della partita erano arrivate a Roberto B., 43 anni, via chat sull'Iphone attraverso Wickr Me una messaggistica iper-criptata e (quasi) impossibile da decifrare alle forze dell'ordine. E aveva pensato bene di utilizzare il padre, pensionato di 66 anni, come autista per la consegna.

Ma la polizia aveva avuto la dritta giusta e da tempo era sulle tracce di un giro di spaccio che animava le case popolari di via Basadonna a Torrevecchia. [...] La vettura è stata, dunque, intercettata e fermata su via della Pineta Sacchetti.

[...] Il giudice Anna Carla Mastelli ha convalidato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti condannandoli alla pena della reclusione di 2 anni ed 8 mesi per il papà e 4 anni per il figlio e al pagamento di multe da 18mila e 12mila euro