Da www.punto-informatico.it

Halo Rise è tra le novità annunciate da Amazon durante l’evento di oggi dedicato ai nuovi dispositivi. Definito “bedside sleep tracker”, si occupa di effettuare il monitoraggio della qualità del sonno attraverso un sistema che combina sensoristica e machine learning.

Come dormi? Te lo dirà Amazon Halo Rise

Tutto avviene senza alcun contatto: è sufficiente posizionarlo sul comodino di fianco al letto. Tra i parametri valutati figurano i pattern della respirazione e i movimenti notturni. Al risveglio è possibile consultare un report completo e dettagliato.

Come si può vedere dalle immagini qui allegate, sono integrate una luce e un orologio digitale con sveglia e allarme. Lavorando in accoppiata con Alexa, personalizza le routine legate ai momenti in cui si va a letto e in cui ci si alza. Un’aggiunta inedita al sempre più completo ecosistema dedicato a smart home e Internet of Things che il gruppo di Seattle sta creando.

Per attivarlo non sarà necessario premere alcun pulsante: i sensori integrati rileveranno tutto in automatico. Amazon sottolinea come la tutela della privacy sia garantita in ogni suo aspetto. Alle informazioni registrate è applicata una crittografia prima della trasmissione e rimangono cifrate anche sui server cloud. Non ci sono microfoni né videocamere, inoltre, attraverso un apposito tasto è possibile attivare lo standby.

Al lancio, Halo Rise sarà disponibile entro fine anno in esclusiva negli Stati Uniti al prezzo di 139,99 dollari. Quasi certamente arriverà poi, più avanti, in altri territori. Nella spesa sono inclusi mesi di abbonamento al programma Halo con funzionalità dedicate a benessere e salute.

In tema di sostenibilità, il prodotto impiega il 100% di alluminio recuperato e il packaging in cui viene spedito è composto al 100% da materiale riciclato.

