FAMO A MEZZI? – DIETRO UN GRANDE DIVORZIO C’È SEMPRE UN MEGA ACCORDO PRENUNZIALE DI FERRO: KANYE WEST E LA CULOIDE KIM KARDASHIAN DOVRANNO SPARTISI UN PATRIMONIO DA 5 MILIARDI DI DOLLARI – LEI SI TERRÀ LA CASA DA 60 MILIONI DI LOS ANGELES, PIÙ SEI MILIONI DI BUONO MATRIMONIO (UNO PER OGNI ANNO DI DURATA DEL RAPPORTO). TERRÀ PER SÉ LA PROPRIETÀ DEI MARCHI DI MODA, I GIOIELLI CHE IL MARITO LE HA REGALATO E UNA OPZIONE DA 20 MILIONI DI DOLLARI SU UNA DELLE POLIZZE VITA DELL'EX. A LUI, IL PIÙ RICCO TRA I DUE, ANDRANNO LE SUPERCAR E…

Flavio Pompetti per "Il Messaggero"

Dietro ogni divorzio pacifico c'è un dettagliato accordo prenuziale, e quello tra Kanye West e Kim Kardashian è un accordo di ferro, stipulato nel 2014 in un clima di piena fiducia reciproca, quando i due erano impegnati a progettare ben altri piani in comune: gli abiti di Valentino e la festa della vigilia alla reggia di Versaille, e le nozze fiorentine a Fortezza Belvedere, con Bocelli ad allietare la cerimonia.

Quel patto disponeva che a Kim, la coniuge che ha appena chiesto al giudice di decretare il divorzio, andranno la casa di famiglia da 60 milioni di dollari a nord di Los Angeles, più sei milioni di buono matrimonio (uno per ogni anno di durata del rapporto, fino ad un massimo di 10 milioni). Kardashian terrà per sé la proprietà dei marchi di moda, conserverà la collezione dei ricchi gioielli che il marito le ha regalato, e continuerà a valersi anche dopo la dissoluzione del matrimonio di una opzione da 20 milioni di dollari su una delle polizze vita di Kanye.

A lui andranno le supercar esotiche della collezione da 100 milioni di dollari che hanno ammassato insieme: auto come la Lamborghini Gallardo, la Aston Martin Dbs e il gioiello di annata Mercedes SLR McLaren Sterling Moss battuto all'asta per 10,5 milioni. A lei le vetture di puro lusso, come la Rolls Royce Ghost e la Bentey Continental, entrambe personalizzate da officine meccaniche californiane di grido.

GLI IMMOBILI In quanto alle grandi residenze, Kanye sceglierà il Wyoming, dove un anno e mezzo fa ha iniziato il percorso di separazione dalla moglie. Nel cuore degli alti pascoli delle Montagne Rocciose ha trovato la pace che cercava, in un eremo da 14 milioni di dollari, racchiuso in 560 ettari di terreno. Poi ha raddoppiato la spesa per assicurarsi il controllo di un secondo ranch: il Bighorn Mountain di 2600 ettari, e ora sta per concludere l'acquisto più prestigioso: quello del Double Doc Ranch, una fattoria da sogno con le sue stalle ad aria condizionata, per chi vuole allevare cavalli di razza.

Kim manterrà il possesso del condominio da 14 milioni di dollari a Miami che aveva ricevuto dal marito come regalo di Natale qualche anno fa, oltre che la proprietà di Calabasas sulle colline a Nord di Los Angeles, che la coppia aveva acquistato per 20 milioni nel 2014. I due hanno poi investito altri venti milioni, per lo più spesi da Kanye, per costruire l'abitazione da 1.500 metri quadrati nella quale hanno vissuto insieme ai quattro figli.

CONSENSUALE (FORSE) Fonti vicine alla famiglia raccolte da Page Six, raccontano che il divorzio tra West e Kardashian sarà amichevole e incontestato. Custodia condivisa dei figli, e spartizione consensuale dei beni. Gli esecutori avranno comunque un gran daffare per separare i gioielli di una famiglia che ha accumulato ricchezza come poche altre nella sua generazione, a cominciare dai 105 milioni di dollari in solo immobiliare, e dai 300.000 dollari per il solo patrimonio animale, tra cavalli, mucche e animali selvatici. Il più ricco dei due è Kanye, che vanta una borsa da 1,38 miliardi di dollari, alimentata da un successo nel mondo musicale che non conosce interruzione da un quarto di secolo. Il rapper ne è più che fiero, anzi rilancia l'idea che la cifra sia in realtà più vicina ai 5 miliardi.

LA POLEMICA CON FORBES Quando la rivista Forbes qualche anno fa si dimenticò di annoverarlo tra i miliardari statunitensi, West si premurò di spedire in redazione tutte le fatture che provavano la sua legittima appartenenza alla lista. La stessa autorevole fonte gli ha riconosciuto comunque il titolo di artista meglio pagato per il 2020, al suono di 170 milioni l'anno. Kim lo segue a ruota nel successo con un tesoro di 900 milioni, che fa capo all'azienda di cosmetici KKW, alla casa di moda SKIMS, e ad un profilo Instagram che genera fino ad un milione di dollari per ogni nuovo post.

