LO FAMO STRANO? - C'E' CHI AMA FARSI SPALMARE LA TORTA ADDOSSO, CHI SI ECCITA SCOPPIANDO PALLONCINI, CHI GRADISCE LA COMPAGNIA DI ANIMALI DOMESTICI E CHI GODE ODORANDO LE SCARPE - LE ESCORT AUSTRALIANE HANNO RACCONTATO A "THE ARCHIVE" LE RICHIESTE PIU' INSOLITE RICEVUTE DAI LORO CLIENTI: "UNA VOLTA UN 70ENNE SI E' SPOGLIATO, HA MESSO UN NASO DA MAIALE E..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kaia Kamilla

Le lavoratrici del sesso hanno condiviso dettagli intimi di alcune delle loro prenotazioni più insolite. In una serie di interviste di Daniel Delaway di “The Archive” le lavoratrici hanno rivelato le richieste che le hanno lasciate di sasso.

Una escort, nota come Olive Pearl, ha descritto una prenotazione in cui le è stato chiesto di giocare con i palloncini da festa. Ha spiegato che il cliente ha chiesto a due donne di unirsi a lui per la prenotazione prima di chiedere loro di far saltare in aria i palloncini e lanciarli in giro.

Escort

L'uomo ha quindi chiesto di far saltare più palloncini «fino al punto in cui sta quasi per scoppiare».

«Quando è scoppiato, si è spaventato un po', e questa è stata l'eccitazione», ha detto.

«Abbiamo passato un'ora e mezza a gonfiare palloncini, farli scoppiare e strofinarli contro noi stessi e basta», ha riso.

Jake Ryan

All'escort è stato anche chiesto di aiutare un cliente con la sua passione per il cibo. Ha detto che l'uomo ha portato con sé una torta al cioccolato, le ha chiesto di sedersi su di essa e poi le ha chiesto di strofinargliela su tutto il corpo. «Nei suoi capelli, nella sua faccia, su tutto», ha detto.

L'artista burlesque Evana De Lune ha descritto la sua prenotazione "unica" come il momento clou della sua vita. Stava ballando al bar di un club per un esclusivo evento poliamoroso quando ha deciso di fare la spaccata.

«C'era una donna seduta al bar e io scivolo lentamente verso il basso in una fessura, a livello del cavallo, e quando ho raggiunto quella fessura l'ho sentita gemere in modo udibile, ed è stato il momento migliore della mia vita», ha detto.

Olive Pearl

Un uomo, che si descrive come un intrattenitore *x. L'uomo ha detto di aver incontrato il suo appuntamento in un ristorante esclusivo dove il suo guardaroba "pieno di Valentino" non era inizialmente considerato "abbastanza buono" da consentirgli l'ingresso.

«Ho detto loro chi dovevo incontrare e si sono scusati e mi hanno fatto entrare», ha detto. Durante la media l'accompagnatore ha detto di sentirsi a disagio e ha persino mangiato un "pettine di pollo" non sapendo cosa fosse.

«Era una cosa ondulata sul piatto, l'ho mangiata anche se non sapevo se fosse cibo o una decorazione», ha detto.

Quando il pasto era finito è stato portato a casa del suo cliente dove l'uomo molto grande sui 70 anni si è spogliato, ha messo il naso di un maiale e ha iniziato a comportarsi come l'animale della fattoria. «Sono tornato a casa e ho iniziato a contare i soldi, ci ho messo anni, non ho mai fatto così tanto in una prenotazione da allora», ha detto.

Jett Black

Ma la prenotazione gli ha anche insegnato che dovrebbe sempre discutere "cosa accadrà" in anticipo in modo da non sentirsi a disagio.

Un altro lavoratore ha rivelato che la sua prenotazione "più pagata" di sempre è stata una maratona di 10 ore in cui gli è stato detto di indossare biancheria intima da uomo.

È stato pagato 5000 dollari ed gli ha regalato oltre 3000 dollari in slip firmati.

Altri lavoratori hanno rivelato di aver rifiutato il lavoro dopo che gli è stato chiesto di coinvolgere gli animali domestici dei clienti o di andare in bagno con un cliente.

Mentre i feticisti dei piedi e gli uomini che chiedono se possono "annusare l'interno delle scarpe dei ballerini" sono molto comuni.

The Real Sick Bitch of Melbourne

L'escort Jake Ryan ha rivelato che spesso si avvicina a nuovi modi dopo averli provati. L'escort da 5000 dollari a notte ha recentemente parlato con il Daily Mail Australia, dove ha rivelato di essere spesso pagato per urinare ai suoi appuntamenti.

I lavoratori hanno convenuto che non volevano far vergognare nessuno - e anche se si rifiutano di offrire un servizio non significa che sia "troppo strano". «Significa solo che non fa per me ed è oltre i miei confini», ha spiegato uno.

Evana De Lune