6 ott 2020 13:18

LA FAMOSA TRASPARENZA CINESE – SAPETE CHI ERA IL CAPO MODERATORE DI TIKTOK FINO ALL’INIZIO DELL’ANNO? UN EX FUNZIONARIO DEL REGIME DI PECHINO! E C’È ANCORA CHI CREDE CHE L’APP DEI BALLETTI SCEMI SIA INDIPENDENTE DAL PARTITO COMUNISTA? - CAI ZHENG, EX FUNZIONARIO ALL’AMBASCIATA CINESE DI TEHERAN, HA GUIDATO IL GRUPPO CHE DECIDEVA QUALI CONTENUTI CENSURARE SULLA PIATTAFORMA, COME PER ESEMPIO QUELLI CHE PARLAVANO DEL MASSACRO DEGLI UIGURI NELLO XINJIANG