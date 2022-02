FAMOSE UN TRIP LIBERATORIO - DIVERSE STARTUP STANNO STUDIANDO GLI EFFETTI DEGLI PSICADELICI SUL DOLORE CRONICO: LA PSILOCIBINA PER CURARE IL MAL DI TESTA A GRAPPOLO, L'LSD PER IL TRATTAMENTO DELLA FIBROMIALGIA, E ALTRI - IL VANTAGGIO DEGLI PSICADELICI RISPETTO AGLI ALTRI FARMACI E' CHE POSSONO LAVORARE IN MODO OLISTICO PER LIBERARE IL CERVELLO DA ABITUDINI RADICATE, E NON DANNO DIPENDENZA...

Dagotraduzione da Vice.com

Sperimentazioni con droghe psicadeliche

Per più di 15 anni, Ainslie Course ha sofferto di uno dei dolori più intensi conosciuti dall'uomo: il mal di testa a grappolo. A volte soprannominato "mal di testa da suicidio", il suo sintomo principale è un dolore lancinante che improvvisamente circonda un occhio in attacchi debilitanti. Questi cicli potrebbero durare per mesi ed è noto che i malati acuti hanno statisticamente maggiori probabilità di togliersi la vita. Ma nessuna delle opzioni di trattamento tradizionali ha funzionato per Course. Invece, gli psichedelici sono stati il suo salvatore.

Medicinali da ricerca

«Le mie esperienze con la terapia con psilocibina sono state salvavita», dice Course, 55 anni, ora vicepresidente di un'organizzazione no-profit chiamata Clusterbusters. «Non solo la psilocibina ha aiutato a controllare la natura acuta degli attacchi, ma ha notevolmente allungato i tempi di remissione tra i cicli». Con i farmaci, raramente sarebbe stata libera dall'emicrania per alcuni mesi. «Ma con la psilocibina, i miei periodi di remissione sono aumentati a due anni».

Funghi allucinogeni

Infatti, sembra che il dolore – una delle esperienze più universali nella condizione umana – sia ora la prossima frontiera per gli psichedelici dopo la salute mentale. E l'uso della psilocibina per alleviare il mal di testa a grappolo non è l'unica linea di indagine. L'LSD è ora oggetto di indagine da parte di startup e università di tutto il mondo per il trattamento del dolore cronico e della fibromialgia (una condizione debilitante che causa, tra molti altri sintomi, una rigidità lancinante).

trip 1

Le prove di alta qualità rimangono scarse, ma dozzine di studi emergenti contribuiscono in qualche modo a convalidare rapporti aneddotici diffusi secondo cui gli psichedelici possono svolgere questo ruolo. «C'è motivo di un cauto ottimismo e di continuare a promuovere la causa», afferma James Close, uno studente di dottorato presso il Center for Psychedelic Research dell'Imperial College di Londra e terapista della gestione del dolore presso l'Imperial College Healthcare NHS Trust.

Prove precoci e precliniche suggeriscono che le sostanze psichedeliche potrebbero avere un effetto positivo sui meccanismi psicologici e sui percorsi neurali associati al dolore persistente. «Guardando gli studi sulla depressione e sul disturbo da stress post-traumatico, puoi vedere in modo abbastanza plausibile come le sostanze psichedeliche potrebbero aiutare le persone a cambiare il rapporto che hanno con il loro dolore cronico», afferma Close.

psilocibina

Perché è così? Un vantaggio chiave degli psichedelici rispetto ai farmaci prescritti è che possono lavorare in modo olistico per liberare il cervello da abitudini radicate, aprendo così le persone a nuovi stati mentali. Tra coloro che sperimentano un dolore grave e persistente a causa della resistenza del cervello al cambiamento, «gli psichedelici potrebbero creare plasticità e, per così dire, consentire di cancellare la lavagna», afferma Close.

il cervello sotto psilocibina

Entro la fine dell'anno, saranno pubblicati i risultati della prima sperimentazione al mondo in fase iniziale sull'efficacia della psilocibina negli attacchi di cefalea rari, condotta dalla società britannica Beckley Psytech (fondata da Lady Amanda Feilding). Altrove, uno studio dell'università di Maastricht nel 2020 ha annunciato che dosi molto basse di LSD potrebbero essere efficaci quanto gli oppioidi per alleviare il dolore.

esperienza trascendentale

«L'LSD ha un effetto così prolungato che se assumessi una dose bassa al mattino potresti essere in qualche modo protetto tutto il giorno, mentre le persone devono assumere oppioidi più volte durante il giorno - e c'è anche il potenziale di dipendenza e una portata molto maggiore per abusi», ha detto a VICE il dottor Jan Ramaekers, che ha guidato la ricerca. «Bassi dosi di sostanze psichedeliche non inducono effetti psicoattivi e quindi forniscono un modo pratico per usare le sostanze psichedeliche come analgesici [sollievo dal dolore]».

psilocibina

Gli psichedelici per il dolore hanno da tempo mostrato potenziale. Già negli anni '60, le sperimentazioni cliniche hanno scoperto il profondo sollievo dal dolore che poteva essere offerto dall'LSD, ma quando la guerra alle droghe del presidente Richard Nixon iniziò nel 1971, fermò presto tutte le ricerche e gli studi successivi sui benefici degli psichedelici. Solo ora viene preso di nuovo sul serio. E mentre i dati ospedalieri sui pazienti sono ancora assenti, la letteratura è in crescita. Le aziende stanno ora rivendicando brevetti sulle sostanze psichedeliche come farmaci per il dolore, per esempio un tipo di MDMA per la cura dopo l'intervento chirurgico.

«Le sostanze psichedeliche hanno un profilo di sicurezza generalmente favorevole, soprattutto se confrontate con gli analgesici oppioidi», si legge in un documento di revisione in una pubblicazione del British Medical Journal del 2020. Un altro articolo pubblicato a dicembre ha osservato che le osservazioni cliniche nell'ultimo decennio suggeriscono che gli psichedelici possono possedere «valore euristico per comprendere e trattare le condizioni del dolore cronico».

lsd a woodstock

Uno dei suoi coautori, Amanda Pustilnik, esperta di diritto delle neuroscienze dell'Università del Maryland, ha detto a VICE: «Ci sono numerosi meccanismi nelle droghe psichedeliche, in particolare la psilocibina, ma forse altri, che potrebbero potenzialmente influenzare i disturbi del dolore cronico. Il loro potenziale potrebbe essere tremendo».

La ketamina, probabilmente uno psichedelico, viene prescritta privatamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito per la depressione e ha dimostrato di riorganizzare drasticamente i percorsi del dolore. «I domini del dolore, dell'ansia e della depressione sono tutti collegati», aggiunge il collega coautore, il dottor David Borsook, direttore del gruppo di neuroscienze del dolore e dell'imaging presso il Massachusetts General Hospital. «Se ne tratti uno, un altro spesso migliora».

C'è un urgente bisogno di farmaci efficaci e che non creano dipendenza per il dolore cronico, aggiunge Borsook, che lavora anche come consulente per un'azienda che commercializza terapie a base psichedelica. Tuttavia, dice, «le opportunità devono essere incanalate in studi solidi».

lsd 9

Le critiche sul ritmo della ricerca e sulla burocrazia attorno agli esperimenti psichedelici stanno crescendo, con gli studi sulla psilocibina e sull'LSD che devono affrontare seri ostacoli in molti luoghi del mondo, inclusi Stati Uniti e Regno Unito. «Ma se si guarda al numero di articoli prodotti e alla quantità di centri accademici impegnati nella ricerca in questo settore, si stanno facendo passi nella giusta direzione», afferma Borsook.

La domanda di farmaci antidolorifici nel Regno Unito è aumentata rapidamente, rispecchiando le tendenze negli Stati Uniti. C'è stato un forte aumento della prescrizione di pillole di pregabalin e gabapentin, che sono farmaci di classe C a causa dei loro elevati punti di forza e della dipendenza. «Il dolore cronico è il più grande problema clinico nel Regno Unito dopo la depressione», aggiunge Close. «Il tasso di risposta ai trattamenti attuali è molto basso».

lsd 7

Alcuni osservatori hanno descritto questo aumento del dolore, e l'assenza di un trattamento efficace, come il danno collaterale della guerra alla droga, grazie alla prevenzione politicamente motivata della ricerca e alla dormienza scientifica forzata. E la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti è un chiaro esempio di queste priorità distorte. Ha provocato decine di migliaia di decessi, in parte a causa di negligenza medica istituzionale guidata dal profitto, quando altrimenti sarebbero stati resi disponibili trattamenti potenzialmente migliori.

«C'era una strategia concertata da parte di alcuni cattivi attori per promuovere questi farmaci a individui che non avevano la giusta indicazione medica per loro come strategia aziendale per creare dipendenza», afferma Pustilnik.

lsd 5

Cresce la pressione sulle autorità sanitarie per finanziare rapidamente la ricerca e sanzionare i trattamenti attraverso esenzioni - come in Canada - mentre il primo ministro britannico ha affrontato richieste di alto profilo dall'interno del suo partito Tory per declassare la psilocibina dalla programmazione più rigorosa al fine di ridurre le barriere alla ricerca.

«Ho provato dozzine di farmaci tra cui pillole per la pressione sanguigna, forti antidolorifici, steroidi orali in dosi enormi e blocchi nervosi nella parte posteriore della mia testa. Ma invece di trattarmi adeguatamente, ho guadagnato peso, ero insonne, agitato, ho calcoli renali, ho avuto nebbia cognitiva e problemi di memoria, inoltre le mie ossa si sono assottigliate e le mie articolazioni sono diventate deboli», afferma Course, una delle migliaia di persone che hanno usato la psilocibina per curare il loro dolore.

ARTICOLI CORRELATI