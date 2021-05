FANCULO I DIRITTI, GLI AFFARI SONO AFFARI – IL REGIME EGIZIANO HA OTTENUTO IL VIA LIBERA PER COMPRARE ALTRI TRENTA CACCIABOMBARDIERI RAFALE DALLA FRANCIA: UN AFFARE CHE VALE 3,75 MILIARDI DI EURO E CHE IL GOVERNO DI PARIGI APPLAUDE COME UN SUCCESSO – DEL RESTO MACRON AVEVA GIÀ FATTO CAPIRE CHE PER LUI LA REALPOLITIK VALE PIÙ DI TUTTO, CONFERENDO AL PRESIDENTE AL SISI LA LEGION D’ONORE…

Je me félicite de la vente de 30 Rafale à l'Egypte, partenaire stratégique. Ce succès à l'export est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7000 emplois industriels en France pendant 3 ans. Le Rafale démontre à nouveau son excellence technologique et opérationnelle. pic.twitter.com/ZdPxJw53rq — Florence Parly (@florence_parly) May 4, 2021

Da www.repubblica.it

MACRON AL SISI

Per Emmanuel Macron, "l'argent n'a pas d'odeur", ovvero Pecunia non olet. Il presidente francese sembra aver accolto il motto attribuito a Vespasiano, con cui l'imperatore romano sottolineava che il denaro è sempre denaro, quale che ne sia l'origine. Il capo dell'Eliseo lo aveva chiarito già in modo molto esplicito, conferendo al presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi la Legion d'onore, massima onorificenza francese: i rapporti fra Parigi e il Cairo non devono essere condizionati da considerazioni sui diritti umani.

E così, ha rivelato ieri il sito investigativo francese Disclose, nei giorni scorsi il regime egiziano ha tranquillamente ottenuto il via libera per l'acquisto di altri trenta cacciabombardieri Rafale (oltre ai 24 comprati nel 2015): un affare che vale 3,75 miliardi di euro, a cui si affiancano acquisti di sistemi d'arma missilistici da Mbda e da Safran, per altri 200 milioni di euro. L'indiscrezione è stata confermata oggi dal ministero della Difesa francese.

La vendita di 30 caccia Rafale all'Egitto e' un "successo" per le esportazioni della Francia, ma anche per la sua "sovranita' e il mantenimento di 7 mila posti di lavoro industriali" per tre anni, ha scritto su Twitter la ministra della Difesa francese, Florence Parly.

AL SISI - MACRON

Gli affari sono affari, anche con i sistemi autoritari: secondo Macron, "non si può considerare la politica della difesa ai dissensi sui diritti umani". Il presidente "crede nella sovranità dei popoli". Mettere sul tavolo gli abusi del regime di Al Sisi avrebbe significato "rompere i rapporti con l'Egitto e compromettere la lotta al terrorismo". L'impegno di Parigi arriva alla garanzia di Stato con le banche per l'85 per cento dell'importo.

Il megacontratto che ha mandato in orbita le quotazioni della Dassault arriva proprio mentre alcuni parlamentari chiedono nuove restrizioni sull'export di armamenti, invocando maggiore trasparenza sulle compravendite e facendo specifico riferimento all'Egitto, il miglior cliente dell'industria bellica francese.

