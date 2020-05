FANNO I GALLETTI E FINISCONO SPENNATI - IL LEADER CECENO, RAMZAN KADYROV, CHE PRIMA HA NEGATO L’ESISTENZA DEL VIRUS E POI HA CONSIGLIATO ALLA POPOLAZIONE DI COMBATTERLO CON LIMONE, MIELE E AGLIO, PROBABILMENTE SI E’ AMMALATO ED E’ STATO RICOVERATO IN GRAN SEGRETO A MOSCA - LE MINACCE AI MEDICI E LA POPOLAZIONE CHE NON SI FA CURARE PER PAURA DI RITORSIONI…

Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera”

Ha imposto a tutti i suoi concittadini le più strette misure di isolamento ma lui è stato mostrato dalla tv di Stato mentre si intratteneva allegramente con amici e sodali durante una grigliata. Ramzan Kadyrov, presidente e signore incontrastato della Cecenia, sarebbe ora malato di Covid. E dopo aver dato dei traditori ai medici che avevano parlato delle carenze del sistema sanitario della Repubblica caucasica, si sarebbe guardato bene dall' affidarsi alle cure degli ospedali locali che, secondo lui, sono efficientissimi e con le migliori attrezzature.

Secondo notizie diffuse dall' opposizione e confermate da ambienti medici, il capo ceceno sarebbe volato a Mosca con il suo aereo personale per essere ricoverato nell' Ospedale Clinico Centrale (ZKB), quello riservato alla nomenclatura.

Il quarantatreenne presidente sarebbe in situazione critica, con il 70% dei polmoni danneggiati secondo Baza , un canale di gossip sul social Telegram. Un' altra fonte parla invece di un danno al 50 % dei polmoni. Anche le agenzie di stampa russe Tass , Interfax e Ria Novosti hanno confermato la notizia sulla base di indiscrezioni ottenute da sanitari della capitale. Kadyrov sarebbe giunto ieri pomeriggio sull' Airbus 319 personale da 75 milioni di euro.

Dubbi erano sorti perché in tarda mattinata su Vkontakte, un altro canale social, lo stesso leader ceceno aveva postato gli auguri al ministro della Difesa Sergej Shoigu. Ma era stato veramente lui? O il post era stato scritto da un suo collaboratore? Il servizio stampa della presidenza cecena si è rifiutato di fornire informazioni sulle condizioni di salute di Kadyrov. Il suo assistente personale si è limitato ad affermare che il capo «controlla personalmente la situazione della pandemia».

Nella Repubblica che lui ha pacificato e che gestisce per conto del Cremlino, i malati fino ad ora accertati sarebbero un migliaio su una popolazione di un milione e mezzo di abitanti. Le vittime registrate sono appena undici.

Secondo quanto ha riferito il giornale indipendente Novaya Gazeta , è possibile che molti dei contagiati non vengano dichiarati dai parenti per timore di ritorsioni da parte delle autorità locali. I test effettuati sono pochissimi e così molte persone non sanno se sono positive al virus o meno. E quindi continuano a circolare. Kadyrov ha bollato con parole di fuoco gli eventuali «untori», parlando ufficialmente in tv di coloro che avrebbero dovuto stare in quarantena e che invece erano stati visti al centro di Grozny, la capitale: «Vanno buttati in una fossa e lasciati lì a morire».

Per il presidente ceceno, le persone infette che consapevolmente violano la quarantena, sono peggio dei terroristi: «Questi possono uccidere alcune persone ma gli ammalati ne potrebbero uccidere decine di migliaia».

Eppure era stato lo stesso Kadyrov a dare ai ceceni la «sua» ricetta per tenere a freno il morbo: «Limone, miele e aglio». Questo dopo aver per settimane negato l' esistenza del coronavirus. Poi, dopo la prima ondata di contagi, ha cambiato registro, chiudendo le frontiere e intimando alla popolazione di stare in casa.

Naturalmente sotto i suoi strali sono finiti tutti coloro che diffondevano notizie diverse da quelle a lui gradite. I medici hanno dovuto ritrattare le loro critiche e scusarsi: «Ci eravamo sbagliati». Kadyrov li aveva bollati come provocatori: «Andrebbero licenziati. Abbiamo tutto a sufficienza, attrezzature all' avanguardia, tute, mascherine». L' inviata di Novaya Gazeta Yelena Milashina è stata più volte minacciata. I giornalisti del periodico erano stati definiti «non umani» impegnati in una campagna anti-cecena. All' inviata, Kadyrov non l' ha mandata a dire. Ha scritto su Instagram: «Se vuole che commettiamo un crimine, ce lo faccia sapere subito».

