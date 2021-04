FANTACOMPLOTTI SUL MESSIA - SECONDO IL GRUPPO "REGAVIM", DEDICATO ALLA PROTEZIONE DELLE RISORSE NAZIONALE D’ISRAELE, IL VATICANO AVREBBE SCAVATO UN TUNNEL ILLEGALE SOTTO LA "BASILICA DELLA DORMIZIONE DI MARIA" CON L'OBIETTIVO DI RIESUMARE I RESTI DI DAVIDE, IL RE DI’ISRAELE NOTO PER AVER UCCISO IL GIGANTE GOLIA, PER OTTENERE IL SUO DNA, CLONARLO E ILLUDERE I CREDENTI DEL RITORNO DEL MESSIA!

La scorsa settimana il gruppo Regavim, dedicato alla protezione delle risorse nazionale d’Israele, ha lanciato una petizione per spingere la città di Gerusalemme a chiudere i tunnel sotto la basilica della Dormizione di Maria, sul monte Sion. Il collettivo sostiene che ci sia una serie di passaggi segreti lunga 600 metri e larga 1,5 metri.

Il gruppo Regavim sostiene che circa 12 anni fa le autorità cristiane abbiano completato i lavori per la costruzione del tunnel che parte dall’abbazia e arriva ai dormitori del clero nel quartiere di Beit Moshav. Inoltre, il gruppo afferma che il passaggio segreto sia stato costruito senza permessi e potrebbe aver danneggiato numerosi artefatti archeologici durante gli scavi non autorizzati.

Il Rabbino Daniel Asor dell’Istituto Yanar, uno dei leader spirituali del gruppo Regavim, è convinto che il motivo degli scavi del tunnel sia ancora più sinistro di quanto si pensi: lui crede che il tunnel sia stato costruito per permettere ai membri della chiesa della Dormizione di riesumare i resti del Davide, il re di’Israele noto per aver ucciso il gigante Golia, seppelliti sul monte Sion. Sempre secondo Asor, la chiesa sta agendo per volere del Vaticano, il quale vorrebbe ottenere del DNA dai resti per clonare un essere umano e tentare di illudere i credenti del ritorno del Messia.

Infatti, una delle differenze chiave tra il Cristianesimo e il Giudaismo è la fede nel ritorno del Messia. Mentre i cristiani sostengono che Gesù Cristo sia stato il Messia nonché figlio di Dio, venuto in terra per salvare il mondo dai peccati, secondo la fede ebraica Gesù non era il figlio di Dio e sono ancora in attesa dell’arrivo del Messia.

La Israel Antiquities Authority ha negato l’esistenza del tunnel sotto alla chiesa, ma il comune di Gerusalemme ha ammesso di recente la presenza di un “vecchio tunnel” sotterraneo. La documentazione ufficiale rivela che il tunnel lungo 150 metri racchiuda numerose stanze sotterranee contenenti artefatti antichi.

Nonostante questi ritrovamenti, il municipio non ha ancora esortato la chiesa a pagare le ammende per gli scavi illegali.

