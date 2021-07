FANTASCIENZA O REALTA'? IN MOTO A 4.500 METRI DI ALTEZZA VIAGGIANDO A 480 CHILOMETRI ORARI - LO SPEEDER HA COMPLETATO I TEST DI VOLO DEL SUO PRIMO PROTOTIPO E ORA E' PRONTO A PRENDERE ORDINI - IL PREZZO PER IL MOMENTO E' DI 440MILA EURO MA E' DESTINATO A CRESCERE - IL MEZZO E' ABBASTANZA PICCOLO DA ESSERE TRASPORTATO IN UN RIMORCHIO E NON HA BISOGNO DI ESSERE RICARICATO PRIMA DEL DECOLLO: "SALI E VOLI" - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Speeder

I produttori di un veicolo di lusso pubblicizzato come una «motocicletta volante» che può viaggiare fino a 480 chilometri orari hanno completato i test di volo del loro primo prototipo e sono pronti a prendere i preordini.

Jetpack Aviation immagina il suo Speeder, un velivolo a decollo e atterraggio verticale (VTOL) alimentato da un jet, sia come un'imbarcazione da diporto che come un veicolo di missione adatto per squadre mediche e operazioni antincendio e di soccorso.

L’Aerospace Testing International ha riferito che il prototipo P1 della società ha «dimostrato la capacità del Speeder al decollo, salita, hover, imbardata e ad eseguire le transizioni lenti in fuga in avanti».

Speeder modular

Lo Speeder può raggiungere un'altitudine fino a 4.500 metri e alla fine sarà in grado di produrre una spinta massima di 540 chili. Con il carico a bordo, uno Speeder automatizzato può raggiungere velocità di 480 km/h, anche se trasportando persone ne è stata progettata una versione più lenta in modo che il pilota possa vedere e respirare in sicurezza.

Il costo dello Speeder è stato inizialmente riportato a 440.000 euro, ma è probabile che aumenti, secondo il CEO di Jetpack Aviation David Mayman.

prototipo di speeder, lo scooter volante di jetpack aviation

Lo Speeder è abbastanza piccolo da essere trasportato in un rimorchio e non ha bisogno di essere ricaricato prima del decollo. E a differenza di un jetpack, non è necessario molto lavoro di preparazione per il lancio: «Sali e voli», ha riferito New Atlas.

JA sta già lavorando al prossimo progetto, il P1.5, che utilizzerà un telaio più piccolo con pannelli della carrozzeria in fibra di carbonio. Sembrerà più vicino al modello di produzione finale e volerà senza vincoli.

Il prossimo modello sperimentale, il P2, avrà un corpo completamente formato e piccole ali rimovibili.

Jetpack Aviation

Mentre i prototipi Speeder utilizzano quattro motori, il modello di produzione finale ne avrà fino a otto. JetPack Aviation ha ricevuto il sostegno del venture capitalist Tim Draper, uno dei primi investitori in Tesla e SpaceX di Elon Musk, secondo quanto riportato dalla CNBC .

In questo momento lo Speeder può essere alimentato da carburante per jet, diesel o cherosene, ma Mayman si impegna ad adottare carburante a zero emissioni di carbonio andando avanti. L'azienda ha già attirato l'attenzione con i suoi jetpack JB-10 e JB-11, tra gli unici sulla Terra alimentati da motori min-turbojet.

Jetpack Aviation JB-10

Lo Speeder funziona secondo un principio simile, ma si muoverà più velocemente, trasporterà carichi più pesanti e sosterrà fino a due passeggeri. Sarà inoltre stabilizzato elettronicamente, secondo New Atlas, con ugelli servocomandati «che possono veicolare rapidamente la spinta di ciascun getto a 360 gradi per apportare correzioni di equilibrio fulminee ed eseguire manovre».

Il cavo usato nelle prove non sta reggendo il veicolo, insiste Mayman, si sta solo assicurando che non cada improvvisamente o voli fuori rotta.

«In questo momento abbiamo verificato che può decollare, salire, fare curve. Può mantenersi in un hover stabile usando LiDAR. È bello e preciso», ha detto a NS.

Mayman afferma che il suo obiettivo è rendere modulare lo Speeder, con diversi tipi di telai e configurazioni di propulsione per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. «Abbiamo potenziali utenti finali nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti che vogliono essere in grado di volare, diciamo, 400 chilometri. Per farlo, avresti bisogno di una grande apertura alare di 4-5 metri», ha detto.