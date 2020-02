FANTASIE E PERVERSIONI DI UNA ADULT BABY – PAIGEY È UNA 25ENNE AMERICANA CHE PROVA PIACERE NELLA REGRESSIONE INFANTILE: INDOSSA UN PANNOLINO, BEVE DA UN BIBERON E GIOCA CON LE BAMBOLE PER I SUOI FOLLOWER CHE PAGANO FIOR DI QUATTRINI PER VEDERE LA RAGAZZA CHE MOSTRA TETTE E PANNOLONE – “LA GENTE MI CHIEDE SE SONO NORMALE, MA…”

Una donna racconta di poter vivere la sua vita da “adult baby” grazie a un folto numero di follower che paga per vederla con il pannolino addosso e mentre succhia un cuccio. Paigey una 25enne americana offre un servizio di abbonamento online che si rivolge ai membri della comunità degli adult baby (ABDL): ha 426 abbonati paganti che la aiutano a finanziare le spese costose del suo folle stile di vita, inclusi i 300 dollari in pannolini.

Paigey inizia la sua giornata svegliandosi in una culla e, dopo il cambio del pannolino mattutino, trascorre il suo tempo giocando con i giocattoli e creando contenuti online per i suoi follower: «Quando sono diventata maggiorenne ho iniziato a cercare online se ci fosse altra gente come me attratta da questo stile di vita e ho scoperto che c’è una comunità di adult baby.

Da maggio 2018 il mio obiettivo è sempre stato quello di normalizzare questo stile di vita. Ho creato un servizio in abbonamento per sostenere le spese e incoraggiare chi vorrebbe essere una adult baby a non vergognarsi».

Nonostante le critiche non sembra intenzionata a voler fare un passo indietro: «Alcune persone mi chiedono se sono normale, se recito o è veramente la vita che voglio. Altri mettono in discussione la mia intelligenza. Ma io non rispondo ai commenti negativi. Certo se vado in pubblico magari mi vesto da bambina, ma non mi metto a succhiare un ciuccio».

Paigey ha anche insistito sul fatto che la sua vita da “adult baby” non le ha creato problemi nelle sue relazioni: «Sono fidanzata da cinque anni. Il mio compagno non ha il mio stesso stile di vita, ma mi sostiene».

