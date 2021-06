13 giu 2021 12:50

FAR WEST AD ARDEA - UN ANZIANO È MORTO E DUE BAMBINI SONO STATI GRAVEMENTE FERITI A COLPI DI ARMA DA FUOCO AD ARDEA, SUL LITORALE ROMANO: DOPO LA SPARATORIA L’UOMO SI È BARRICATO IN UN’ABITAZIONE, MENTRE I BIMBI SONO STATI TRASPORTATI IN OSPEDALE IN ELISOCCORSO...