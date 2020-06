29 giu 2020 15:46

FAR WEST AMERICA – UNA COPPIA DI BIANCHI È SCESA IN STRADA BRANDENDO LE ARMI AL PASSAGGIO DEI MANIFESTANTI DI "BLACK LIVES MATTER" DAVANTI ALLA LORO CASA DI ST. LOUIS, NEL MISSOURI - I DUE, PUNTANDO UN FUCILE D’ASSALTO E UNA PISTOLA CONTRO ALCUNI RAGAZZI NERI, LI HANNO MINACCIATI DI NON INVADERE LA LORO PROPRIETÀ DURANTE LA PROTESTA PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DEL SINDACO CHE… - VIDEO