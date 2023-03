FAR WEST CAPITALE – L’OMICIDIO DI LUIGI FINIZIO, IMPARENTATO CON UN MEMBRO DEL CLAN SENESE, È IL TERZO IN POCHI GIORNI A ROMA. VENERDÌ ERA STATO UCCISO EMANUELE COSTANZA, CHEF NOTO COME MANUEL COSTA E TITOLARE DELL'OSTERIA DEGLI ARTISTI. MERCOLEDÌ SCORSO MIHAI STAFAN ROMAN ERA STATO FREDDATO IN STRADA A CASAL DE’ PAZZI DA DUE KILLER IN SELLA A UNA MOTOCICLETTA – IL SINDACO GUALTIERI: "PREOCCUPA L’ESCALATION CRIMINALE. SI NOMINI SUBITO IL NUOVO PREFETTO”

Omicidio in via dei Ciceri, all'incrocio con via degli Angeli, nella periferia romana del Quadraro intorno alle 19.30. Un uomo italiano di 51 anni, Luigi Finizio, è stato colpito da almeno sette colpi di pistola, alcuni anche al torace mentre si trovava a un benzinaio.

L'uomo, con precedenti per droga, è morto sul colpo ed è stato trovato disteso vicino alla sua Twingo. Gli aggressori sono fuggiti. La zona del distributore è isolata, ma alcuni residenti avrebbero sentito gli spari avvisando le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i poliziotti della Squadra mobile.

Luigi Finizio, era il fratello di Girolamo, il cognato di Angelo Senese, fratello del boss Michele Senese.

Terzo omicidio a Roma in pochi giorni

Quello di stasera è il terzo omicidio nella capitale negli ultimi giorni. Venerdì nella zona di San Giovanni è stato ucciso Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell'osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio, un 43enne di origini napoletane, reoconfesso. Mercoledì scorso Mihai Stafan Roman era stato freddato in strada a Casal de’ Pazzi da due killer in sella a una motocicletta.

Gualtieri: "Preoccupa escalation criminale"

"Grande preoccupazione per l'escalation criminale con il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni. Si nomini subito il nuovo prefetto e si convochi urgentemente il comitato per l'ordine e la sicurezza per rafforzare gli interventi di contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti". Questo il commento, in una nota, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

