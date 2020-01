FAR WEST CAPITALE - UN UOMO DI NAZIONALITA' ALBANESE FREDDATO CON UN COLPO DI PISTOLA IN STRADA NEL QUARTIERE NUOVO SALARIO. CACCIA AL KILLER, ANCORA NON È NOTA L’IDENTITÀ DELLA VITTIMA CHE SAREBBE MORTA SUL COLPO. L'OMICIDIO DELL'UOMO POTREBBE ESSERE INSERITO NELLO SCONVOLGIMENTO DEGLI EQUILIBRI CRIMINALI LEGATO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI, INIZIATO CON L’OMICIDIO DI ‘DIABOLIK'

Valerio Renzi per roma.fanpage.it

Un uomo è stato freddato con diversi di pistola attorno alle 23.00 di ieri, sabato 25 gennaio, in via Gabrio Casati all'altezza del civico 103 nel quartiere di Nuovo Salario, periferia Nord-Est di Roma. Ancora non sono note le generalità della vittima che è stato uccisa sotto la sua abitazione: il proiettile l’ha raggiunto in pieno viso mentre scendeva dalla sua automobile. A dare l'allarme una giovane coppia che è passata casualmente per la via poco dopo l'omicidio.

Secondo quanto si apprende si tratta di un pluripregiudicato di nazionalità albanese di circa 43 anni e l’omicidio potrebbe essere legato a un regolamento di conti legato allo spaccio di stupefacenti. L'uomo si trovava in stato di semi libertà e stava uscendo di casa per tornare nel carcere di Rebibbia dopo aver saluto i propri familiari.

Sul posto è giunta la polizia scientifica per i rilievi e gli agenti del Commissariato Fidene che hanno trasportato via la salma dopo l’autorizzazione del magistrato di turno. Gli inquirenti sono ora sulle tracce di un commando: almeno due i killer entrati in azione per portare a termine quello che è un agguato in pieno regola.

L'omicidio dell'uomo potrebbe essere inserito nello sconvolgimento degli equilibri criminali legato allo spaccio di stupefacenti, iniziato con l'assassinio lo scorso 7 agosto di Fabrizio ‘Diabolik' Piscitelli. In particolare gli inquirenti puntano a capire se il gruppo criminale a cui era legato l'uomo avesse pestato i piedi ai gruppi che gestiscono le piazze di spaccio di San Basilio ma anche del Tufello.