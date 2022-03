FERMI TUTTI! LA ROMA PUO' ANCORA SPERARE NELLA CHAMPIONS: LA JUVE RISCHIA IL QUARTO POSTO - CON LA PROVA DEL FALSO IN BILANCIO I BIANCONERI POTREBBERO ESSERE PENALIZZATI IN CLASSIFICA (E QUESTO SIGNIFICHEREBBE l'ADDIO ALLA CHAMPIONS) - NON SERVE ASPETTARE L'ESITO DELL'INCHIESTA PER CAPIRE IL DESTINO DI AGNELLI - L'INGRESSO IN SOCIETÀ PRIMA DI ARRIVABENE E ORA DI CALVO, A CUI ANDREINO SOFFIO' LA MOGLIE DENIZ, FA CAPIRE CHE ORMAI IL SUO TEMPO È FINITO