7 mag 2021 09:54

FAR WEST DO BRAZIL - LA POLIZIA IRROMPE IN UNA FAVELA PER STRONCARE IL RECLUTAMENTO DEI BAMBINI COME CORRIERI DELLA DROGA E FA 25 MORTI - DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA MOLTISSIMI GIOVANI RIMASTI SENZA SCUOLA SONO ENTRATI NEI CLAN DEI NARCOTRAFFICANTI - I RAGAZZI, ARMATI FINO AI DENTI, VENGONO UTILIZZATI PRIMA COME MESSAGGERI O VEDETTE, POI DIVENTANO SOLDATI DELL'ORGANIZZAZIONE...