FAR WEST NEWYORKESE – LA PANDEMIA E LA CRISI ECONOMICA HANNO FATTO SPROFONDARE LA GRANDE MELA IN UN ABISSO DI VIOLENZA: I CRIMINI NON SI CONTANO PIÙ E IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ I RESIDENTI FANNO LE VALIGIE PER ABBANDONARE QUARTIERI IN MANO A DELINQUENTI E SENZATETTO – AD AGOSTO LE SPARATORIE SONO RADDOPPIATE RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL’ANNO SCORSO E…

DAGONEWS

coronavirus new york violenze

Il forte aumento delle sparatorie che ha scosso New York City non si è arrestato nemmeno ad agosto quando i casi sono raddoppiati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso mentre gli omicidi sono aumentati di quasi il 50%.

I dati riflettono una tendenza che si sta registrando in molte città in tutto il Paese già segnato dalla pandemia e dalla crisi economica. È su questo argomento che Trump ha cercato di spostare l’attenzione dalla sua risposta alla pandemia, incolpando i leader democratici, come il sindaco di New York De Blasio, dell’aumento della violenza nelle loro città.

new york

I crimini sono sempre aumentati in estate, ma quest'anno si sono registrati numeri spaventosi a New York. Da maggio, in città ci sono state 791 sparatorie, un aumento di oltre il 140% rispetto allo stesso periodo del 2019. I 180 omicidi tra maggio e agosto fanno registrare +51% rispetto al 2019. Solo nel mese di agosto si sono verificate 242 sparatorie in città, rispetto alle 91 dello scorso anno. Il numero di omicidi è passato da 36 a 53.

donna urina mentre fa sesso orale a new york

I numeri di quest'anno sono ancora di gran lunga inferiori ai livelli di criminalità registrati negli anni '80 e '90, e l'aumento di sparatorie e omicidi arriva dopo anni in cui la città ha visto i crimini di questo tipo scendere a livelli record mai visti dagli anni '50.

coronavirus new york new york3 new york 9 coronavirus new york 6 senzatetto nella upper west side 3 coronavirus new york 1 times square new york senzatetto a new york 1 senzatetto a new york 4 senzatetto nella upper west side 5