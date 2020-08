FAR WEST? NO, MILANO – BOTTE DA ORBI IN ZONA STAZIONE DOVE UNA SCAZZO TRA COPPIE FINISCE IN RISSA: DUE DONNE E DUE UOMINI INIZIANO A BATTIBECCARE, MA ALLA FINE I DUE MASCHI PASSANO ALLE MANI – UNO RIESCE AD ATTERRARE IL RIVALE, SGANCIANDOGLI UNA SERIE DI PUGNI IN FACCIA CHE SPEDISCONO IL 28ENNE IN OSPEDALE CON FERITE ALLA TESTA … VIDEO

RISSA IN STRADA A MILANO

Da "www.milanotoday.it"

rissa in strada a milano 12

Una rissa tra due donne e due uomini, con gli ultimi due che si prendono a pugni con violenza fin quando uno dei due non ha la meglio sull'altro: un uomo di 28 anni, rimasto ferito in testa al termine dell'aggressione. Forse perché ha anche sbattuto la testa con veemenza contro il pavimento.

rissa in strada a milano 9

La scena è stata ripresa da alcuni dei residenti in via Giovanni Battista Sammartini, in zona Stazione Centrale a Milano. L'episodio, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alla mezzanotte e mezza di sabato. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso poi declassato in giallo. Il 28enne è stato trasportato al Fatebenefratelli, non è in pericolo di vita.

rissa in strada a milano 10

Alcuni passanti hanno avvertito i carabinieri della rissa in corso, ma quando i militari sono intervenuti sul posto i partecipanti alla lite, che dal video si capisce parlassero spagnolo, avevano già fatto perdere le proprie tracce.

rissa in strada a milano 8 rissa in strada a milano 2 rissa in strada a milano 1 rissa in strada a milano 3 rissa in strada a milano 7 rissa in strada a milano 5 rissa in strada a milano 6 rissa in strada a milano 4 rissa in strada a milano 11