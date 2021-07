ARIDAJE ZANGRILLO - "IL VIRUS È CLINICAMENTE INESISTENTE, NEL MIO REPARTO QUESTA SETTIMANA SONO ARRIVATI UNDICI CONTAGIATI DI CUI OTTO RIMANDATI A CASA E TRE RICOVERATI PER MOTIVI NON GRAVI. SPAVENTARE LA GENTE NON È EDUCATIVO, NON SONO D'ACCORDO CON L'OBBLIGO VACCINALE: È DIMOSTRATO CHE È DIFFICILE ANDARE OLTRE L'80 PER CENTO DI IMMUNIZZATI E LA RESTANTE PARTE NON SI CONVINCERÀ NÉ CON L'INSISTENZA NÉ CON LA FORZA. BERLUSCONI? STA BENE, È GUARITO E SI È VACCINATO"