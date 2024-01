FAR WEST VICINO SASSARI! ASSALTO ARMATO A UN PORTAVALORI: SPARI, SANGUE, DUE FURGONI INCENDIATI. SULLA STATALE 131 SI SCATENA L'INFERNO. UN RAPINATORE E’ MORTO, SETTE PERSONE SONO RIMASTE FERITE - DUE GUARDIE GIURATE SONO STATE COLPITE DA PROIETTILI - I MALVIVENTI HANNO APERTO IL FUOCO E POI SI SONO DATI ALLA FUGA INSEGUITI DAI CARABINIERI - IL MOMENTO DELL'ASSALTO RIPRESO DALL'INTERNO DEL FURGONE – VIDEO

Estratti da repubblica.it

Violento assalto a un furgone portavalori sulla Statale 131 nel Sassarese. Un commando è entrato in azione all'altezza del bivio per Siligo, vicino all'Eurospin, sbarrando la strada e bruciando alcuni mezzi per assaltare un portavalori della società Vigilpol. Il blitz è scattato verso le 8,20. Nello scontro a fuoco ci sono stati un morto e due feriti gravi: uno dei rapinatori è deceduto e due guardie giurate ricoverate con gravi ferite. Risulterebbe un altro ferito tra i rapinatori e altre quattro persone ricoverate in seguito a un tamponamento. I malviventi hanno aperto il fuoco ferendo un vigilante a una gamba. Si sono dati alla fuga inseguiti dai carabinieri della Compagnia di Bonorva.

Il commando era formato da almeno 5 persone che hanno bloccato la strada statale 131 Carlo Felice all'altezza del bivio per Siligo, con un autocompattatore di rifiuti e una catena. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha ferito una delle guardie giurate a una gamba. Quando il blindato è stato costretto a fermarsi, i banditi hanno fatto scendere le guardie giurate per cercare di portare a termine il colpo.

Due furgoni sono stati incendiati in mezzo alla carreggiata e quattro persone sono rimaste ferite in un tamponamento durante le fasi dell'assalto armato. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico deviato, mentre i militari sono impegnati in una caccia all'uomo lungo le strade della provincia, con numerosi posti di blocco. Le fiamme sono state spente dai vigili del Fuoco e i feriti soccorsi dai mezzi del 118.

