Arriva l’estate e, come ogni anno, si infervora la polemica sui muli di Santorini, costretti a trasportare i turisti su per i 500 gradini che separano il porto dalla cittadina.

In una clip pubblicata dagli attivisti del gruppo PETA si vedono asini e muli usati come taxi per trasportare i vacanzieri sui pittoreschi ciottoli dell'isola. Nel video straziante si vedono gli animali maltrattati ricoperti di mosche, con piaghe aperte causate da selle poco aderenti mentre il padrone li frusta con un bastone e strattona violentemente le loro redini.

Il gruppo per i diritti degli animali accusa i proprietari di essere in "chiara violazione" delle leggi sul benessere degli animali greci "negando loro acqua o un posto dove rinfrescarsi".

PETA, inoltre, sostiene anche che stanno bloccando le loro campagne pubblicitarie per avvertire i turisti su autobus e taxi. Sui cartelli si dovrebbe leggere: «Gli asinelli soffrono per i turisti. Per favore, non montateli».

