31 mag 2022 15:44

FARE CARRIERA SULLA PELLE ALTRUI - ARRESTATA UNA DIRIGENTE DELL'ASL ROMA 6, MARIA CONCETTA TUFI, 65 ANNI: SECONDO L'ACCUSA PRESENTAVA FALSI SCREENING ONCOLOGICI SOLO PER MANTENERE IL PROPRIO POSTO DI DIRIGENTE E SPERARE DI FARE ULTERIORMENTE PASSI AVANTI - IN QUESTO MODO DECINE DI DONNE CHE NON SI ERANO MAI SOTTOPOSTE A PAP-TEST RISULTAVANO AVER EFFETTUATO IL CONTROLLO...